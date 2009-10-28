Литвин предлагает политикам подумать, что о них скажут на похоронах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал украинских политиков провести коллективные чтения рассказа Василия Шукшина «Думай».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Украине.

«Дальше смотреть спокойно на то, что происходит в стране невозможно. У Шукшина есть один из рассказов - «Думай», когда приходит домой председатель колхоза, ложится и думает, как его будут оценивать, что будут говорить о нем на похоронах, и он себя все время спрашивает – что он не смог сделать…», - рассказал В.ЛИТВИН. И добавил: «Так вот, надо устроить коллективные чтения этого рассказа для всех украинских политиков, чтобы они думали и понимали одну извечную истину: что при жизни, как сказал один известный писатель, у человека растут только уши и нос, а имя может расти только после смерти. Это зависит от того, какие деяния осуществлял человек при земном своем существовании».