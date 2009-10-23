В Польше рассматривают Порошенко как «довольно мощную фигуру»

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО планирует посетить Польшу с однодневным рабочим визитом во второй половине ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Визит, как ожидается, состоится во второй половине ноября», - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что в ходе визита планируется встреча П.ПОРОШЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ и премьер-министром Дональдом ТУСКОМ.

По словам заместителя министра, окончательно дата и программа визита будут согласованы позже в зависимости от рабочего графика П.ПОРОШЕНКО и польских высокопоставленных чиновников.

При этом К.ЕЛИСЕЕВ заметил, что представители правительства и Президента Польши во время встречи с ним задекларировали готовность организовать такие встречи. «Получил сигнал от польских коллег, что они сделают все возможное, чтобы визит имел надлежащий статус», - сказал украинский дипломат.

В канцелярии польского Президента рассматривают П.ПОРОШЕНКО “как довольно мощную фигуру, которая способна не только «продвинуть» Украину ближе к реализации стратегических целей внешней политики, а также способствовать последующему укреплению стратегических отношений с Польшей», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ поздравил П.ПОРОШЕНКО со вступлением в должность и пригласил осуществить визит в Польшу.