От Тимошенко ушел главный рекламщик: чтоб не «пережевывать дерьмо» от ПР

Народный депутат Украины Виктор УКОЛОВ (фракция БЮТ) заявляет, что до конца избирательной кампании прекращает свое участие в политике и работу в избирательном штабе, в частности.

Об этом депутат написал в своем блоге.

“Регионалы” будут продолжать раскручивать скандал, и я ничего не могу сделать, чтобы остановить этот девятый вал лжи, – поэтому я прекращаю свое участие в украинской политике до конца избирательной кампании. Я не хочу, чтобы моя запятнанная их ложью репутация портила репутацию моего кандидата в президенты. В одном они достигли цели, выбили меня как организатора рекламы из кампании”, - отметил В.УКОЛОВ.

Он также отметил: “Я больше не являюсь целью, потому что не работаю в избирательном штабе”.

Депутат изложил собственную версию истории своего знакомства и отношений с человеком, которого обвиняют в развращении детей, заявив об абсурдности обвинений в свой адрес.

“Однако проблема намного больше, чем мои личные неудобства и мои репутационные потери. Господа журналисты – у нас на глазах профанируется сама идея избирательной кампании. Только задумайтесь – мы избираем Президента государства, а вместо программ развития страны и достижений кандидатов в прошлом, вынуждены пережевывать вымышленное дерьмо, которое нам набрасывает Партия регионов”, - сказал В.УКОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября В.УКОЛОВ опроверг свою причастность к скандалу, связанному с развращением детей в "Артеке". Об этом шла речь в его заявлении, переданном "Украинской правде".

"К этой грязи и к этому скандалу я не имею никакого отношения. Хорошо понимаю, что моя фамилия упомянута лишь с целью дискредитации политической силы, к которой я принадлежу", - отметил В.УКОЛОВ.

Он также отметил, что "глубоко шокирован, что страшная трагедия в семье потерпевшей используется для политической борьбы". "Я решительно осуждаю такие методы грязной политики", - заявил нардеп.

Ранее депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”, к чему были причастны и сотрудники лагеря.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому поводу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО подавал многочисленные депутатские обращения к Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

Как сообщила “Украинская правда”, депутатское обращение Г.ОМЕЛЬЧЕНКО от 7 сентября в связи с чрезвычайными событиями в "Артеке" на имя Президента Виктора ЮЩЕНКО было обнародовано в "Живом журнале" интернет-пользователя lumpen. Там упоминается депутат В.УКОЛОВ.