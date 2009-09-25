Зварыч: все знали, что Ющенко был отравлен

Народный депутат Украины Роман ЗВАРЫЧ опровергает информацию оппонентов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о фальсификации результатов его анализов по поводу отравления. Об этом депутат заявил и интервью газете «Левый берег».

По словам Р.ЗВАРЫЧА, «все знали, что ЮЩЕНКО был отравлен. Я в этом уверен на 110%».

Депутат рассказал, как после ухудшения состояния В.ЮЩЕНКО во время президентской кампании 2004 года возил в США его анализы на экспертизу, искал клинику, где ее могут провести.

По словам Р.ЗВАРЫЧА, в Америке он потратил 3-4 дня на поиски клиники, способной провести анализ, и помогали ему в этом друзья Екатерины ЮЩЕНКО и жена его брата Марта, врач по профессии.

В результате, отметил Р.ЗВАРЫЧ, он вышел на доктора Грегори СААТХОФА из Центра инфекционных заболеваний в университете Вирджинии, которому и отдал на анализ образцы крови, ногтей и волос В.ЮЩЕНКО.

Между тем Р.ЗВАРЫЧ сказал, что о результатах анализов он «ничего не знает». «Не знаю, я их не видел. Кампания набирала обороты: ЦИК, все закрутилось», - подчеркнул он.

По словам Р.ЗВАРЫЧА, доктор Г.СААТХОФ «уже поддерживал связь с теми людьми, которые мне помогали. Через них - с Екатериной Михайловной, насколько я понимаю».

Как сообщалось, 22 сентября с. г. Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО (председатель Владимир Сивкович, фракция Партии регионов) заявила о фальсификации отравления В.ЮЩЕНКО диоксином и обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело по этому факту.

“ВСК ВР вынуждена заявить, что факт отравления В.ЮЩЕНКО диоксином был сфальсифицирован. Комиссия имеет достаточно доказательств, которые подтверждают факт манипуляции с экспертизами образцов крови ЮЩЕНКО”, – говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

В частности, ВСК отмечала, что “представитель близкого окружения В.ЮЩЕНКО в 2004 году Роман ЗВАРЫЧ неоднократно в своих интервью подтверждал, что возил образцы крови ЮЩЕНКО в Соединенные Штаты. Вместе с тем, в Комиссии есть документальные доказательства того, что жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО во время избирательной кампании 2004 года консультировалась и получала помощь от представителей спецслужб Соединенных Штатов”. Как отмечают в ВСК, в распоряжении комиссии есть аудиозапись разговора гражданки по имени Марта с сотрудником иностранной разведки якобы Романом на английском языке в октябре 2004 года.

23 сентября Генеральная прокуратура Украины опровергла заявление комиссии Сивковича. Как заверяют в Генпрокуратуре, версия об «искусственном создании доказательств самого отравления» путем обогащения крови В.ЮЩЕНКО диоксином представителями американских спецслужб, изложенная в рапорте Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, "опровергается заключением судебно-медицинской экспертизы, историей болезни ЮЩЕНКО В.А. с результатами систематических лабораторных исследований его биологических образцов за период с января 2005 года по июнь 2008 года, допросами врачей, ученых, экспертов и тому подобное".