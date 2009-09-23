В Генпрокуратуре настаивают, что Ющенко специально отравили

В Генеральной прокуратуре Украине опровергают заявление Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления Виктора ЮЩЕНКО относительно расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления В.ЮЩЕНКО во время президентской избирательной кампании 2004 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генпрокуратуры Украины.

Как отмечается в документе, "22 сентября 2009 года пресс-службой соответствующей Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО обнародовано заявление, в котором речь идет о том, что следственная группа Генеральной прокуратуры Украины расследует лишь одну-единственную версию по этому делу, о наличии доказательств, подтверждающих факт манипуляции с экспертизами образцов крови потерпевшего, а также о требовании восстановить в должности бывшего начальника отдела Генеральной прокуратуры ЧЕРЕДНИЧЕНКО Л. В."

Учитывая вышеупомянутое, "пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заявить, что опубликованное в СМИ заявление не соответствует объективным материалам уголовного дела, поскольку досудебное следствие по нему проводится в соответствии с требованиями ст.22 УПК Украины – всесторонне, полно и объективно. По делу проверено и отработано в полном объеме большое количество версий, в том числе версии возможного пищевого отравления, неосторожного отравления диоксином, повреждение здоровья потерпевшего в результате возможного применения косметических средств, стволовых клеток и других препаратов. Указанные версии своего подтверждения не нашли".

Кроме того, следствием установлено, что "ЮЩЕНКО В.А., преднамеренно отравлен токсичным веществом 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-диоксин) с целью посягательства на его жизнь".

Как заверяют в Генпрокуратуре, версия об «искусственном создании доказательств самого отравления» путем обогащения крови В.ЮЩЕНКО диоксином представителями американских спецслужб, изложенная в рапорте Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, "опровергается заключением судебно-медицинской экспертизы, историей болезни ЮЩЕНКО В.А. с результатами систематических лабораторных исследований его биологических образцов за период с января 2005 года по июнь 2008 года, допросами врачей, ученых, экспертов и тому подобное".

Вместе с тем, с целью обеспечения объективности и всесторонности расследования, по этому поводу проводится проверка, в связи с чем допрашиваются свидетели, направляются соответствующие запросы в экспертные учреждения и другие ведомства, в том числе и председателю ВСК Владимиру СИВКОВИЧУ о предоставлении им органу досудебного следствия соответствующих аудиозаписей и экспертных заключений.

Как отмечают авторы заявления, "инициатор указанной проверки – ЧЕРЕДНИЧЕНКО Л.В. уклонилась от дачи конкретных показаний по существу своего рапорта от 26.08.09. как и от объяснений по поводу настоящих причин составления указанного документа. Вопрос о ее освобождении от должности начальника отдела не связан с подачей ею этого рапорта, а вызван реорганизацией в аппарате Генеральной прокуратуры Украины, проведенной 1 июля 2009 года, то есть задолго до представления указанного документа. Из органов прокуратуры она не уволена. До истечения двухмесячного срока после предупреждения (предусмотренного законодательством) продолжают предприниматься меры по ее трудоустройству на имеющиеся вакантные должности".

Учитывая изложенное, Генеральная прокуратура "в который раз обращается к гражданам, политикам и лицам, занимающим ответственные должности в государстве, воздерживаться от комментариев, заявлений и действий, которые мешают полному всестороннему расследованию и установлению объективной истины по делу".