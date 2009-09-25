Тимошенко просят понять, что пока она в политике, все ее хвалить не будут

В Секретариате Президента Украины называют наступлением на свободу слова решение Печерского районного суда Киева о запрещении рекламы, в которой критикуется деятельность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что свобода слова является одним из главных достижений нашего государства.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, нельзя допустить свертывания в Украине демократических процессов.

«Если человек или политическая команда идет в политику, он должен четко понимать, что не все будут его хвалить, и будет критика – возможно, подставная, возможно, безосновательная, но каждый раз нужно завоевывать свою позицию, в том числе нужно уметь конкурировать и достойно подавать свою позицию», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

В то же время заместитель главы СП заметила, что не знакомилась с оригиналами решения суда, и, насколько ей известно, речь идет лишь о запрещении в обеспечение иска.

Вместе с тем М.СТАВНИЙЧУК отметила, что представители средств массовой информации должны уже сейчас серьезно задуматься над перспективами своей работы.

«Нужно серьезно подумать, кто вам может дать перспективу, свободу слова, а кто, реально прикрываясь своим внутренним демократизмом, демократическими лозунгами и штампами, практически в жизни осуществляет наступление (на свободу слова – УНИАН)», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она напомнила, что это решение Печерского райсуда - уже не первая попытка БЮТ осуществить наступление на свободу слова.

Заместитель главы СП напомнила о проекте изменений к Конституции, совместно разработанном БЮТ и Партией регионов, в котором также речь шла об ограничении свободы слова.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение любой «недобросовестной» рекламы, которая касается деятельности премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд принял соответствующее решение по иску политической партии «ВО «Батькивщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ.

В иске «Батькивщины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую «недобросовестную» рекламу, которая касается деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.