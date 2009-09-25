Тимошенко хочет "строить национальные интересы с учетом позиции партнера"

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цивилизационный выбор Украины - это Европа, но при этом страна должна сохранить партнерские и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Украина имеет четкий цивилизационный выбор – это европейское сообщество. Но партнерство, прагматичные, взаимовыгодные, дружественные отношения с Россией, как с одним из наибольших наших соседей, - мне кажется, это значимая неотъемлемая часть логического развития Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в настоящее время нагнетается искусственное противостояние между Украиной и Россией. При этом факторы нагнетания таких отношений находятся как на территории Украины, так и РФ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она «абсолютный сторонник политики возрождения «дружественных, но очень прагматичных отношений» с Россией.

Премьер отметила, что партнерство должно базироваться на важных и актуальных для двух стран вопросах. При этом «раздражающие вопросы» между Украиной и Россией должны быть сняты.

«Нужно строить свои национальные интересы с учетом позиции партнера», - сказала премьер-министр.