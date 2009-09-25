Медведев пожаловался, что Ющенко с ним не согласен

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ критикует позицию украинского руководства касательно развития украинско-российских отношений.

Как передает РИА «Новости», такое мнение он высказал, выступая в четверг Питтсбургском университете.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что не склонен преувеличивать расхождения между Россией и Украиной, но при этом признал, что на межгосударственном уровне отношения двух стран деградировали. "Оно не фатально", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. "Задача руководства наших стран, будущего руководства Украины, как и будущего руководства России, сделать все, чтобы эти отношения стали менее проблемными, основанными на взаимной выгоде и в то же время особой симпатии, которая всегда существовала между нашими народами", - подчеркнул Президент России.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что, на его взгляд, со стороны украинского руководства, в том числе Президента, не предпринимались достаточные шаги для развития российско-украинских отношений. "Наоборот, нам представляется, эти отношения зачастую подменялись какими-то схемами, развивались не по тому сценарию, который был бы интересен народам", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. По его словам, эти мысли он изложил в посланиях главе Украинского государства. "Президент Виктор ЮЩЕНКО со мной не согласился", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он заверил, что Россия готова к улучшению отношений с США.