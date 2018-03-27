Александр Волков: Юля заявила – что она уже премьер... А хренушки!

Продолжаем публиковать интервью с депутатом Верховной Рады предыдущих созывов Александром Волковым. Первую часть интервью читайте здесь.

ЛИТВИНА ПОДСТАВИЛА ВАЩУК

Александр Михайлович, какие неожиданности принесли для Вас выборы-2006? Для меня были две неожиданности. Первая – то, что в парламент не попал Литвин. Все социологические службы давали ему 5–7 процентов. Я тоже, признаться, думал, что 3-процентный барьер он все-таки преодолеет.

Ошибка его в том, что он слишком понадеялся на свои структуры на местах, а они работали на себя, а не на прохождение Блока Литвина в Верховную Раду. Его подставили такие депутаты, как Ващук, Надрага и другие.

Вторая неожиданность – столь низкий процент “Нашей Украины”. Я думал, что они хотя бы 17-18 наберут...

Насколько серьезно Вы относитесь к заявлениям партий, которые не прошли, о махинациях с подсчетами голосов? Если что-то и было, то не в таких масштабах. Никакие Богословские, “Нетаки” и другие шансов не имели...

А Витренко? Она находилась в зоне риска – от 2,7 до 3,2 процента... Я об этом не раз говорил.

Каковы Ваши прогнозы относительно коммунистов на следующие выборы? Думаю, в следующем парламенте их уже не будет.

Много говорят о необходимости отмены императивного мандата. Действительно ли это такое препятствие для развития парламентаризма? Императивный мандат – абсолютная фикция. Сначала императивный мандат предусматривал следующее: если ты не подчиняешься требованиям своей фракции в Верховной Раде, тебя могут исключить из партии или блока, и это автоматически означало бы потерю депутатского мандата. Но я добился того, что депутат остается депутатом при любых условиях, если он добровольно не выйдет из политической силы, по спискам которой он пришел в парламент.

Депутат может оставаться в той фракции, по списку которой стал депутатом, но голосовать так, как считает нужным.

ОКРУЖЕНИЕ ТИМОШЕНКО ПОСТАВИЛО ПЕРЕД НЕЙ УЛЬТИМАТУМ А как все же случилось, что Вы не попали в Верховную Раду? Чем Вы будете заниматься в ближайшие годы? То, что я не буду принимать участия в работе Верховной Рады, – человеческая трагедия для меня и для моей семьи, но руки опускать не следует. Жизнь на этом не закончилась.

Я знал, что окружение Тимошенко поставило перед ней ультиматум - чтобы меня не было в списке БЮТ...

Я собрал своих друзей, мы обсудили ситуацию и решили, чтобы все-таки остаться в политике. Я учредил Институт политического анализа и социального прогноза и буду заниматься тем, чем я умею лучше всего, – делом, которому я посвятил последние 15 лет.

Почему окружению Тимошенко удалось настроить ее против Вас?

Думаю, среди ее людей не очень много профессиональных политиков. Они просто испугались моего авторитета и профессионализма, потому что за последние четыре месяца я показал, что умею работать. Я привел в команду Юлии Владимировны специалистов высшего уровня, был создан штаб, и совсем иначе пошел избирательный процесс. То, что предлагалось до тех пор, не воспринималось ни мной, ни моими друзьями-профессионалами. Чтобы одержать победу на этих выборах, нужные были другие подходы, чем предлагало окружение Тимошенко. Они сделали так, что весь груз ложился на ее плече. Ведь концепция избирательной кампании строилась на выступлениях профессионального харизматичного политика на местах, ее приходилось гонять по всем областям, проводить по 10-15 встреч ежедневно. Мы с коллегами настаивали на том, чтобы создать соответствующую сеть по всей стране, и когда Юлия Владимировна сделает то или иное заявление, на местах должны были работать профессионалы во главе команд и раскручивать, доносить людям то, что нужно. Уверен, результат был бы намного лучшим. И та планка, которую ставила Тимошенко, – 30-35%, - была бы достигнута. Минимум 27% мы бы набрали.

А команда во главе с Бродским-Томенко ставила вопрос совсем иначе: она, как лидер должна сама ездить и рассказывать... Она понимала: то, что предлагаю я и моя команда, - лучше и эффективнее. Она уделяла много времени нашей команде. А те персонажи, о которых я говорил, начали рассказывать, что теряют влияние на Юлию Владимировну, что она постепенно мигрирует к команде Волкова и нужно что-то делать... На одном из политсовещаний, где присутствовали и Тимошенко, и я, Бродский закатил скандал Левенцу (Юрий Левенец – политолог, давно работающий с Волковым. – УНИАН ), когда тот стал излагать свое виденье избирательной кампании. Я и до сих пор считаю, что сегодня Левенец - один из лучших специалистов по избирательному процессу. И ему выслушивать оскорбления со стороны Бродского в присутствии многих политиков было унизительно и горько.

А что имел против Ваших предложений Бродский? Он высказывался приблизительно так: это все х..ня, на х... нам это нужно, мы это все знаем, у нас есть Бекешкина, зачем нам это слушать и тратить свое время... Тогда Левенец сказал, что если его мнение как специалиста никому не нужно, то ему здесь ничего делать. Хотя Турчинов настаивал, чтобы Левенец был заместителем руководителя избирательного штаба. Но он не согласился и вышел из избирательного процесса...

Турчинов нас поддерживал. На политсовете было принято решение, что я возглавлю самое сложное звено кампании – работу в Крыму. Вместе со своими специалистами я выезжал туда, и мы месяц там работали. Считаю, что 8%, которые там получил блок, – результат и нашей работы. Потом под влиянием Бродского, Томенко и Турчинова, который подключился к ним позже, Юлия Владимировна не устояла и была вынуждена принять решение о том, чтобы оставить меня за бортом политических процессов.

Но Вы могли войти в любой другой список... Верно, но я работал именно с Тимошенко... Меня приглашали другие силы, просили ее, чтобы она дала согласие и меня отпустила. Мол, Александр Михайлович может стать тем мостиком в парламенте, который будет налаживать отношения между нашими политическими силами, потому что нужно думать о коалиции, о будущем Украины. Но Юлия Владимировна категорически, в присутствии свидетелей, сказала, что ни в коем случае она меня никуда не отпускает, что место мое в БЮТ гарантировано. А когда уже прошли съезды всех политических партий, когда все съезды уже были закрыты, она мне за день до второго этапа съезда БЮТ сообщила, что я не включен всписок. Она меня пригласила к себе и, опустив глаза, сказала, что вот такая ситуация, что она не может справиться с Бродским, Томенко и Турчиновым, что они ей угрожают тем, что подговорят руководителей областных организаций, поднимут бучу на съезде, и съезд будет сорван, если она меня не исключит из списка...

Она оправдывалась? Да, она оправдывалась, она говорила: “Я тебя очень прошу, не переживай очень сильно, что так произошло”. Что наше политическое будущее впереди.

Я же ей помогал, когда она была еще премьером, все время подсказывал, помогал решать вопросы, в частности, и по бензиновому кризису. Привозил к ней многих людей - потому что у меня множество друзей по всему свету, - которые занимаются этой проблемой. И танкеры, стоявшие на рейде, независимо от того, кому они были адресованы, были переадресованы в Украину. Ну что здесь говорить? Что случилось, то случилось.

Она предложила мне в качестве альтернативы место в организации БЮТ Киевской области, чтобы потом возглавить Киевский областной совет. Я принял это решение и сказал, что будем работать, потому что нужно помогать друг другу, и мы договорились встретиться с ней перед Новым годом, но наша встреча не состоялась. Мы встретились в середине января, когда она сказала: те же лица категорически заблокировали мое включение даже в списки Киевского областного совета.

А какие еще партии предлагали Вам место в списке? Я бы не хотел сейчас об этом говорить.

Почему вы делали ставку именно на БЮТ? Я не политическая проститутка и не могу делать так – клялся одной, а вступил в брак с другой политической силой. Все предложения, поступавшие от других политических сил, я садился и обсуждал с Юлией Владимировной. И говорил: Юля, если есть хоть малейшее сомнение, то давай я пойду по списку той или другой партии”. - “Нет, в любом случае - ты со мной”.

Еще до президентских выборов у нас сложились отношения не только как между политиками, а очень теплые, человеческие отношения, когда я впервые пригласил ее к себе в гости, познакомил с семьей. Она часто приезжала ко мне домой, в том числе на дни рождения, даже праздновала со мной инаугурацию Президента Ющенко. Мы сидели, отмечали это событие в ресторане “Эгоист”, она позвонила по телефону и спросила, где я. Она оторвалась от празднования с командой помаранчевых и приехала, чтобы праздновать с нами.

Поэтому ее поступка перед выборами не понимаю ни я, ни, тем более, думаю, не понимает она сама.

Ведь сильных людей, которые могли бы вести переговоры, отстаивать ее позицию, рядом с ней нет.

А Турчинов сильный человек в этом плане? Турчинов - сильный, умный и преданный помощник, но на роль конструктора, переговорщика – тем более в тонких вопросах – он не годится. Потому Юлия Владимировна сама взяла переговорный процесс в свои руки. И что? Она выходит после переговоров и говорит: завтра будет подписан меморандум, завтра будет подписан тот или иной документ. Она в это верит, действительно думает, что это будет сделано... Один раз не подписали, другой раз отложилось, третий - не договорились. Для политика такого ранга это уже смешно. Когда переговоры ведет первое лицо, для маневра не остается места... Из-за того, что у нее нет такого человека, Тимошенко весь удар берет на себя и проигрывает. Что она ни скажет – либо не подтверждается, либо отменяется.

В качестве примера – последнее заявление Юлии Тимошенко о подписании протокола по принципам формирования коалиции. Она заявила о собственной победе – она премьер. А хренушки! Здесь же – заявление “Нашей Украины”: о премьерстве никто разговоров не вел. И, как говорит Юля, все в соплях и слезах...

Видите, Президенту хватило ума не принимать прямого участия в этих переговорах. Он от партии выдвинул Бессмертного, от себя – Еханурова. Президент может в любой момент заявить: это их мнение, а у меня мнение вот такое... То есть он имеет определенный люфт, а у Тимошенко люфта нет. Вот и сейчас Бессмертный что-то подписал, а что – никто не понимает. И пошли заявления: мы не это имели в виду, он превысил свои полномочия и т.д. У Президента есть поле для маневра – всегда можно отказаться, потому что не Президент подписывал. А у Юлии Тимошенко такой возможности нет.

Вы в обиде на Тимошенко? Я на нее не в обиде. Недавно один человек вышел на переговорный процесс с тем же Бродским, Томенко, Турчиновым и сказал, что нужно посоветоваться с Волковым, что делать в этой ситуации. А они заявили - она встретится с ним только через наш труп. Поэтому я сказал этому человеку: если вопрос стоит таким образом, что Юлия Владимировна не может со мной встречаться как со своим коллегой, товарищем, другом, то я буду подсказывать, что ей делать, через средства массовой информации. Пусть читает, и, может, она почерпнет для себя какие-то полезные вещи.

Ей нужно аккумулировать все мысли, а затем принимать самостоятельные решения. А если она в вакууме, если она ни одной информации извне не получает, ей разобраться тяжело, и решения, которые она принимает, не совсем логичны.

С моей стороны это не критика, а подсказка, которую я, как ее бывший соратник, ее сторонник, могу ей дать, - что делать в сложившейся политической ситуации.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОМОЧЬ ПРЕЗИДЕНТУ В ЭТОЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ Ющенко Вы также советуете через СМИ? Нет, с Ющенко проще. Он время от времени звонит, мы с ним встречаемся, у нас есть 1,5-2 часа. Я ему тоже говорю: где есть промахи, где что плохо и что нужно сделать, чтобы все же усилить его авторитет.

Когда вы виделись в последний раз? После Нового года.

О чем вы говорили? О планах, о выборах, о коалиции. О шагах, которые нужно делать; с кем объединяться, а с кем нет, и на каких принципах.

Когда-то мы были «Виктор и Саша», имели очень теплые отношения, когда он был еще главой Нацбанка. Я хорошо знаю его семью, они тогда неоднократно бывали у меня в гостях. Потому я действительно хочу своему товарищу помочь в той сложнейшей ситуации, которая сложилась сегодня.

Если бы он Вам позвонил, Вы бы ему сказали то же, что и нам? То же. Понимаете, то, что я говорю, я думаю, ему донесут. Я знаю, что он читает мои выступления, статьи, интервью, советы.

А как Вы оцениваете потенциал руководителя секретариата Президента Олега Рыбачука? Ну, Рыбачук, как Рыбачук. Знаете, есть такая поговорка: «Ни то, ни се».

Ющенко Вам не предлагал стать советником Президента? Он предлагал это до выборов.

Вы отказались? Нет, я не отказался, он просто забыл.

А Вам это интересно?

Ну а почему бы нет? Идти на постоянную работу советником - я бы не пошел. А на общественных началах, чтобы я имел к нему доступ в очень серьезные политические моменты (как, например, сегодня), чтобы я мог выразить ему свое мнение, - думаю, ему это было бы полезно. Решение он все равно принимал бы такие, какие считает необходимыми. Но он должен знать правду, знать, что происходит...

Какие бы Вы назвали самые большие кадровые глупости Президента, если таковы были? Я думаю, проще ответить на вопрос, каких глупостей не было.

А каких не было? Тяжело сказать. Ответ пролегает между выборами 2004-го и 2006 годов. Тогда у него был рейтинг выше 70%, сегодня его рейтинг составляет немного больше 15%. Это вызвано тем, что общество разочаровано его назначениями - прежде всего, губернаторов и глав райадминистраций.

Это показали выборы. Вы же видите, он проиграл своей основной сопернице – Юле. Он победил лишь в трех областях.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ НЕ ПОВТОРИТ ГЛУПОСТИ ЮЩЕНКО

Это стало неожиданностью для многих... Так же, как в Киеве победа Черновецкого...

Я еще за неделю до выборов говорил, что, по моим данным, Черновецкий опережает Омельченко и что он будет победителем на этих выборах.

Черновецкий много лет работает с киевлянами. Я его знаю еще с конца 80-х - начала 90-х годов, и с самого начала был с ним в хороших отношениях. Я поддерживал его и после назначения меня в 1994 году помощником Президента. Именно тогда я пытался выстраивать нормальные отношения между Президентом Кучмой и малым и средним бизнесом, представителем которого являлся Черновецкий.

Черновецкий правильно построил работу с киевлянами. Он не только словом, лозунгом, но и конкретными делами и задолго до предвыборного периода помогал людям. Открыл столовую для бедных. Он не отказывал ни ветеранам, ни инвалидам, когда они к нему обращались с той или иной просьбой. Он выиграл эти выборы не сегодня, а уже давно. Ситуация менялась постепенно. Кроме того, Омельченко допустил множество ошибок - когда под строительство новых домов в центре Киева забирали детские площадки, скверы, парки, улицы. Когда была фактически разрушена историческая часть Киева. Я ее хорошо помню, потому что родился на Бессарабке, вырос на Крещатике... Часто вспоминаю, какие везде росли каштаны, на Крещатике не было ни одной торговой палатки...

Это была жемчужина не только Украины или Советского Союза, это была жемчужина мира. Я помню, как мы маленькими купались в фонтанах возле Бессарабской площади, на Майдане, возле музея Ленина. Где оно? Нет ничего. Это были места отдыха, где играл духовой оркестр, когда на субботу и воскресенье собиралось все общество города. Теперь некуда пойти. За городом все распродано... Это не могло не вызывать возмущения киевлян и, естественно, отразилось на выборе кандидатуры городского головы.

Черновецкий - личность весьма специфическая. Как будут строиться отношения между Президентом и Черновецким? Возможны ли какие-то конфликты между ними? Черновецкий - человек не конфликтный. Если это идет на пользу обществу, на пользу киевлянам, он готов сотрудничать с любой политической силой, садиться за стол переговоров. Я думаю, что он готов к переговорному процессу не только с Президентом, но и со всеми политическими силами, представленными в Киевраде. Я знаю, как сегодня идут переговорные процессы. Я встречаюсь с Леонидом Михайловичем. Мы обсуждали вопрос относительно большинства в районах и городе Киеве. Точнее - сам принцип объединения с той или иной политической силой. Сегодня идут консультации с БЮТ, набравшем в Киеве больше всего голосов. Черновецкий сказал председателю киевской организации БЮТ Анатолию Семиноге о своем желании сформировать блок вместе с БЮТ. Леонид Михайлович пригласил меня в качестве политического консультанта участвовать в этих переговорах. Мы уже провели несколько раундов.

Мне не нужна власть. Я просто хочу помочь моему старому доброму товарищу выстроить такую политическую конфигурацию, которая бы и ему, как мэру, помогала, и была полезна для киевлян.

Семинога идет в Верховную Раду. На должность руководителя от БЮТ претендует Михаил Бродский... Каков ваш совет Черновецкому в этой ситуации? Что касается Семиноги – он действительно идет в Верховную Раду. Без сомнения, Анатолий Иванович будет достойным депутатом. С другой стороны – для Киевсовета это ощутимая потеря, потому что как весьма порядочный и высокопрофессиональный человек, он мог бы стать достойным первым заместителем у Леонида Михайловича. Что касается Бродского - это вопрос к депутатам Киеврады и Юлии Владимировне... Хотя, на мой взгляд, человек, принесший киевлянам через банк “Денди” столько проблем, не имеет морального права входить в руководящий состав Киевсовета. Я думаю, что Леониду Михайловичу не нужные советы по этому поводу, он сам разберется.

Председателей райадминистраций уже обсуждали? Да. Сейчас этот процесс продолжается. Есть предложения БЮТ, что в тех районах, где победил этот блок, будут их представители, а в других – другие. Но я думаю, что и БЮТ, и Черновецкий заинтересованы в том, чтобы райсоветы и райадминистрации возглавляли профессионалы. Я буду его предостерегать от принятия необоснованных решений...

Леонид Михайлович сделал заявление о том, что уволит всех глав райадминистраций. Он имеет на это право, но, я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. То, что сделал Ющенко, когда уволил 18 тысяч специалистов за то, что они были не в его партии или не поддерживали его на выборах, - это была абсолютная и, я бы сказал, роковая ошибка. Эта ошибка проявилась на выборах, потому что профессионалы есть профессионалами. Их не так уж и много, особенно в Киеве, чтобы ими разбрасываться. Потому нужно очень внимательно подходить к этому процессу.

МЫ РАСХОДИМСЯ ВО ВЗГЛЯДАХ С БЕРЕЗОВСКИМ НА ТО, ЧТО ДОЛЖЕН ИЛИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕЗИДЕНТ... Вы нередко бываете в гостях у Бориса Березовского. Что он говорит о нашей власти? Он сильно разочарован тем, что произошел раскол помаранчевых сил. Вину за этот раскол он возлагает на окружение Президента. Что же касается Юлии Владимировны, то сейчас он ее поддерживает.

Он считает, что она должна быть премьером? Да, он считает, что люди проголосовали именно за Тимошенко, и Президент должен внести ее кандидатуру на должность премьера. Здесь мы немножко расходимся во взглядах, так как что там должен или не должен Президент - знает сам Президент.

Березовский видит ее следующим Президентом? Да, он считает, что у нее очень большие шансы на победу.

Он не может понять того, как после всего, что он сделал для Виктора Ющенко, тот не дал ему разрешения приехать в Украину. Он говорит: «Мне ничего не надо. Я хочу только посмотреть в глаза этому человеку, и чтобы он посмотрел мне в глаза, и услышать от него, что он благодарен мне за помощь. Пожать друг другу руки - и разъехаться”...

Несколько личных вопросов... Александр Михайлович, от кого у вас такой “именной” костюм?

От Бриони. Здесь вот и написано.

Вы заказывали его? Да? Да, в Италии.

Сколько могут стоить Ваши часы? Я думаю, 60-70 тысяч долларов.

Это более дорогие часы, чем у Пискуна. Тимошенко говорила, что у него часы за 10 тысяч. Просто Юля не разбирается в ценах на мужские часы.

Когда Вы в последний раз ходили на рыбалку? Зимой. Была удачная рыбалка. Поймал 5 карпов. Два раза тянул таких, что даже к лунке не подошли. Поводили, поводили, да и пошли себе.

Все некогда... Хотя сейчас и щука пошла, и карась идет, вода начала подниматься. Уже карась на нерест идет, и плотва.