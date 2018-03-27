Александр Волков: Ющенко должен назначить Тимошенко премьером и все время ее... – ну как мужчина с женщиной делает

Интервью с депутатом Верховной Рады четвертого созыва, бывшим и будущим (?) “директором” парламента Александром Волковым...

Шансы Тимошенко стать премьером не очень велики Александр Михайлович, начну с “оригинального” вопроса: каковы Ваши прогнозы в отношении коалиции? Формат, о котором сегодня говорят, - это лишь разговоры о намерениях. Идет, так сказать, “притирка”, проверка “на вшивость”. Я бы сказал - политический шантаж: “вы нам не нужны, а что вы хотите, а что вы не хотите...” Это все глупости. Я не понимаю, о какой коалиции может идти речь, если в Конституции четко сказано: коалицию создают депутаты Верховной Рады. Сначала нужно принять депутатскую присягу. Вот когда они официально станут депутатами, тогда наступит время браться за коалицию. Но - на каких принципах? Хорошо, что Президент наконец понял, что должен принимать участие в этом процессе.

На деле, предложения Ющенко создать коалицию вокруг его программы “10 шагов навстречу людям”, подписать соглашение о коалиции, не распределяя должностей, - это все затягивание времени. Хоть я и не говорю, что это неправильно... Я уверен, что основные переговоры продолжаются вокруг лица, которое возглавит кампанию по претворению в жизнь программы Президента.

Это будет Тимошенко?

Вряд ли. Ее шансы не очень велики. Потому что ее работа на должности премьера ничего хорошего людям не принесла.

Падение экономического роста, снижение ВВП пришлось именно на период деятельности ее как премьера. Она сегодня говорит, что ей не дала работать та команда... Это неправда. Команда была «помаранчевой». Там были один-два министра, которые имели свое мнение, выражали его и не всегда поддерживали премьера... Но большинство все-таки поддерживало любое ее предложение! Хотя все может быть...

Юлию Владимировну предупреждали, что нас ожидают кризисы на сахарном, на мясном и бензиновом рынках - я лично ей это говорил. Она все знала заранее, но ничего конкретного не делала. Просто ждала неизвестно чего. Говорила, что Президент собрал олигархов, они о чем-то сговорились против нее...

Сегодня Юлия Владимировна очень рвется к премьерству - играют ее амбиции. Вот, мол, она вернется и все сделает... Ничего она не сделает! Экономическая ситуация такова, что никто не сделает, кого бы ни назначили на эту должность. Сегодня нужно принимать решение не экономическое, а политическое. Нужно договариваться с Россией по ценам на энергоресурсы, по рынкам поставок нашей продукции в Россию и т. п. Нам отечественную продукцию некуда девать. В Европе наши колбаса и конфеты никому не нужны. Наш рынок - это, безусловно, Россия. И нужно думать, какая политическая сила может взять на себя налаживание экономических отношений с нашим стратегическим партнером - Россией.

Что это должна быть за сила?

Думаю, во главе этого процесса должен стоять Президент, а широкая коалиция должна его поддерживать. На сто процентов уверен, что сегодня создание «помаранчевой» коалиции приведет к абсолютному краху президентского престижа и его рейтинга. В ту же бочку угодит и Юлия Владимировна. Потому что экономическая ситуация загонит их в угол (а это может случиться осенью), из которого они уже не выберутся. И тогда на «помаранчевой» идее можно будет поставить крест. Это во-первых.

Во-вторых, сегодня не стоит думать о создании такой коалиции, которая бы стояла одной ногой на избирателях Западной Украины. Нужно думать и о тех 40%, которые проголосовали за Партию регионов, коммунистов, Витренко, “Не так”, “Не туда” или как их там... Нельзя забывать об этих людях. И Президент как гарант Конституции должен прежде всего думать об объединении народа Украины. Он должен поставить точку в политическом противостоянии между Востоком и Западом. Да, именно он должен осуществить эту историческую миссию. Историческая миссия Президента - объединить Украину! И первым шагом должно быть создание широкой коалиции, в которую бы вошли Партия Регионов, БЮТ, НСНУ, Соцпартия.

Порошенко, Жвания, Третьяков прибились к “телу” и забыли о нужных людях

Вы говорите так, будто консультируете олигархов из “Нашей Украины”- Порошенко, Жвания, Третьякова, которые, если верить представителям БЮТ, говорят приблизительно то же... К сожалению, Порошенко, Жвания и Третьяков ко мне за консультациями не обращались. Я говорил это всегда - не только сегодня. История обычно показывает, что я был прав.

Вы общаетесь с Порошенко? У меня нормальные отношения и с ним, и со Жвания, и с Третьяковым. Но так сложилось, что они сегодня возле “тела”... Во время революции мы общались очень часто, и кофе, и сто грамм пили... Потом они к “телу” прибились и забыли, что им нужны люди, которые могут прогнозировать и делать политические события. Когда произошла беда с Порошенко и Третьяковым (речь идет об освобождении их от должностей председателя СНБОУ и помощника Президента прошлой осенью. - УНИАН), я был единственным, кто сказал: Президент не имеет морального права освобождать их с постов. Он должен был отстранить их от работы на срок до выяснения ситуации, которую обострил провокатор Зинченко. И пусть следствие и суд решат, были ли с их стороны коррупционные действия. Позже не только следствие, но и суд доказали, что такого не было. А Президент уже их освободил.

Поэтому я говорил, что их нужно восстановить на должностях.

Что в голове Президента - я не знаю Что бы Вы посоветовали Президенту в связи с нынешней ситуацией? Как ему избавиться от такого опасного конкурента в 2009 году, как Тимошенко? Назначить ее премьером?

Безусловно. Немедленно принять решение о назначении ее премьером. Сегодня у него сильная позиция, ведь вопрос о создании «помаранчевой» коалиции, считай - поддержке Тимошенко на должности премьера, выразила партия (решением Совета НСНУ от 5 апреля. - УНИАН), а не он. Ющенко может сказать: “Ну что я могу сделать - это политсовет решил, я должен прислушиваться. Пусть будет премьером, а я посмотрю, что из этого выйдет”. И все время ее... простите, как мужчина с женщиной делает...

То есть, ждать когда она провалится? Ну, долго ждать не придется, и от конкурента на выборах 2009 года избавится.

Приблизительно, как в свое время Леонид Даниилович ожидал, что провалится премьер-министр Ющенко, если верить записям Мельниченко? Я не думаю, что Леонид Даниилович ждал, что Ющенко провалится, просто он видел в Ющенко то, чего не видели другие люди - что он слабый, не собранный руководитель.

А какова логика нынешних действий Президента? Он просто тянет время, или у него уже сложилось какое-то решение, что вот Юля будет премьером, а я ее завалю? Что в голове Президента - я не знаю. Но сегодня время играет на него. Этот переговорный процесс сводится к абсурду, когда Юлия Владимировна все время говорит: завтра мы подписываем меморандум, у меня все готово. Что подписываем? Что готово? Этого не знает никто, кроме самой Юлии Владимировны.

Это похоже на ритуал... Чем большая вся эта возня, тем дальше эти переговоры доходят до абсурда, и тем больше Президент выигрывает.

“Регионы”, как и БЮТ, тоже выдвигают требование, чтобы премьером был лидер их силы Янукович... “Регионы” правильно делают. Сейчас идет подготовительный процесс, артподготовка. До конкретных переговоров еще время не дошло. Сегодня это все болтовня. Поэтому от БЮТ выдвигают Юлю, от “Регионов” - Януковича.

А вот когда начнется настоящий процесс - когда депутаты станут депутатами и когда нужно будет принимать решение, особенно, когда до его принятия останется 5-10 дней, а дальше гаплык, - вот тогда уже будут садиться и думать. Если не Янукович - то кто? Если не Юля - то кто? Если Юля не премьер - то что нам? Может, нам генерального прокурора, СБУ, МВД, Нефтегаз, Минтранс или что-то еще?.. Сегодня они думают: давайте нахрапом, если не пройдет, то попробуем как-то по-другому.

То есть я абсолютно уверен, что сегодня все политические силы проверяют самого Президента. А вдруг он не выдержит и скажет: политсовет решил - пусть будет Юля. Я соглашусь и внесу кандидатуру Тимошенко.

Пока он держится как мужик. Пока... Лапшу им вешает - и правильно делает. Самолеты в Италию еще летают, ему привезут еще пару коробок - надолго хватит.

Сегодня Виктору Андреевичу нужен Конституционный Суд, который как можно быстрее отменит политреформу.

Он, кстати, об этом намекал и в своем радиообращении... Вот видите! Уже начинается просветление!

Давно предлагаю Тимошенко принять холодный душ При условии “широкой коалиции”, то есть при участии “Регионов”, Тимошенко собирается идти в оппозицию. Это ли лучший вариант для Украины? Тимошенко сегодня пользуется не разумом, а амбициями. Я ей уже предлагал и опять предлагаю принять холодный душ. Ей нужно думать не о желании взять должность главы правительства и “поцарствовать” полгода, потому что больше не выйдет. За полгода ее вместе со всем правительством и Президентом снесет экономическая ситуация. Потому что и Ющенко будет причастен к ситуации, которая сложится. А то, что она сложится, - это сто процентов! Экономическая ситуация такова, что осенью Президент будет вынужден отправить правительство в отставку.

Будет ли переформатирована парламентская коалиция, если такое случится? Несомненно. Как только в коалиции не будет 226 голосов, Президент предупреждает о том, что пошел срок для образования новой коалиции и нового правительства.

Юле нужно разогнать все окружение, которое собралось возле нее, и подумать о будущем Насколько я понимаю, Партия регионов на это и рассчитывает. Они будут выжидать, когда «помаранчевая» коалиция провалится, чтобы в дальнейшем принять участие в формировании парламентского большинства...

Они правильно делают, что предлагают участие в коалиции, потому что заботятся об объединении государства. Но лучше бы они не так агрессивно это делали.

Для них, знаете, было бы очень выгодно уйти в оппозицию. То же - и для Тимошенко. Юлия Владимировна и ее окружения немножко лукавят, когда говорят, что она не будет баллотироваться в Президенты в 2009 году. Я думаю, ей не нужно так часто это повторять, тогда не так будет бросаться в глаза. Хотя она правильно спешит, потому что три года для подготовки к президентским выборам - это не срок. И уже сегодня нужно готовить команду. Но я бы на ее месте выбирал: или удовлетворять свои амбиции в смысле премьерства - на 6-8 месяцев, а затем полный провал, после которого она поставит на своей политической карьере крест. Или - сегодня уйти в оппозицию, наблюдать за развалом экономики и говорить: “Видите - я же предупреждала!” и - стать лидером президентской гонки.

Кандидата на должность Президента на Востоке сегодня нет. Я думаю, что Виктор Федорович не будет принимать участие в президентских выборах 2009-го года - шансов победить у него мало. А на месте Юлии Владимировны я направил бы свои стопы к избирателям в тех областях, где она победила. Там нужно поработать и закрепить свои позиции. Если в стране будет ухудшаться экономическая ситуация, она станет абсолютным лидером на Западе, а затем на Востоке нужно договориться с командой Януковича. Это, думаю, будет несложно. И тогда конкурентов на выборах 2009 года у нее практически не будет.

Но сегодня ее подталкивают поиграть в “короткую” политику с получением премьерства. Мол, поцарствуем 6-7 месяцев, а там увидим. В политике так не бывает, это абсолютная глупость. Если есть ум, если есть силы, и если разложен весь пасьянс, то она должна думать, что будет дальше.

Некоторые политики говорят, что у Президента нет полномочий... У Президента есть полномочия. Все зависит не от полномочий, а от лица, которое на этом посту находится. Я вам гарантирую, если бы Юлия Владимировна или Янукович были на должности Президента с нынешними полномочиями, то уже завтра все стояли бы в очереди с поклоном “чево изволите?”

Во-вторых, те решения, которые были приняты парламентом по политической реформе, не отвечают Конституции. И я абсолютно уверен, что не сегодня-завтра Верховной Раде таки придется утвердить судей Конституционного Суда. Президентское представление на отмену политреформы уже есть. А судьи, думаю, примут правильное решение и отменят то, что было принято 8 декабря 2004 года (изменения в Конституцию. - УНИАН). Тогда Президент будет иметь полномочия намного более широкие, и президентская шапка и трон становятся намного более привлекательными. Прежде всего для Юлии Владимировны. Потому мой ей совет: Юля, не слушай своих “наушников” Бродского, Томенко и т.п., а сядь и подумай (а думать у тебя есть чем) - что делать. По моему, нужно просто разогнать все то окружение, которое возле тебя собралось и хочет разворовать то, что до сих пор не разворовано, и принять единственно правильное решение о своем будущем и политическом будущем государства.

Александр Михайлович, если я правильно понял, то вы бы посоветовали Юлии Владимировне идти в оппозицию? Я в первую очередь посоветовал бы ей не брать на себя ответственность за сложившуюся сегодня экономическую ситуацию. Пусть ее политическая сила будет в этой коалиции, но она ни в коем случае не должна возглавлять правительство, потому что тогда все проблемы спишут на нее, и ее политической карьере - звездец!..

Это нереально... Я мыслю как политик, как профессионал, как человек, который видит, что должно быть и как может складываться ее политическое будущее.

Каковы политические перспективы Юлии Владимировны, если она все же придет на премьерство, а потом провалится? Если она пойдет на премьерство и не вытянет экономическую ситуацию - а она ее не вытянет, в частности, потому что Россия уже сделала заявление о повышении во втором полугодии цены на газ для Украины до уровня европейской. Наша промышленность этого не выдержит. За такую цену ни население, ни промышленность - никто не сможет покупать газ. А из резервов Нацбанка брать нечего. Давать миллиардные кредиты Украине никто не спешит. Потому я прогнозирую, что ситуация будет абсолютно провальной, и о своей политической карьере Юлия Владимировна может забыть.

Но она говорила, что газовый вопрос очень быстро решит... Если вспомнить все то, что она говорила, обещала... На то она и женщина, чтобы много говорить, а нам, “лохам”, слушать.

Бессмертный может красиво говорить, но нужные конкретные дела Как бы вы охарактеризовали переговорный потенциал Романа Бессмертного? Я Романа Петровича хорошо знаю, мы с ним вместе работали, я - “директором” парламента, а он представителем Президента (Кучмы. - УНИАН). Это умный человек, достойный политик, но, понимаете, есть - желание, а есть - конкретные дела. Помните, в 2004 году, летом, в разгар президентской кампании Виктор Андреевич принял решение и снял Романа Бессмертного с должности руководителя избирательного штаба, потому что избирательная кампания стала пробуксовывать. Говорить - это одно... Он может говорить очень красиво, а делать - совсем другое. Здесь нужен немножко другой талант.

Я поддерживаю Романа, поддерживаю его ораторские способности, его способность думать, но этого мало для того, чтобы проводить такие переговоры. В этих переговорах не главное - понимать складывающуюся ситуацию. Для этого не нужно иметь много ума, а нужно, чтобы ты сам предлагал политсовету, тем людям, которые принимают политические постановления, единственное правильное решение. А сегодня Роман Петрович лишь, мягко говоря, проводит в действие те приказы, которые ему спускают сверху.

Президент? Да, но собственной инициативы ему не хватает. Думаю, он должен более настойчиво отстаивать именно свою позицию.

Ехануров удовлетворил бы всех Кого бы вы хотели видеть премьер-министром? Я считаю, что Юрий Иванович - это та кандидатура, которая бы могла удовлетворить всех, - и Юлию Владимировну, и “Регионы”, и всех «помаранчевых»...

От добра добра не ищут. После провала Тимошенко правительство Еханурова все же немного уравняло ситуацию. Что будет дальше? Справиться с тем кризисом, который ожидает нас на энергетическом рынке, думаю, и Юрий Иванович сам, без широкой коалиции в парламенте не сможет. Ему опять же будут нужны посредники в непростых переговорах с Россией, а это могут быть представители Партии регионов...

А кого бы, по вашему, хотела видеть украинским премьером Россия? Ей абсолютно все равно, но, думаю, что Путин уже в очередной раз не поздравлял бы даже Януковича, как-то неприлично это выглядит. Я вам скажу, что Янукович был бы неплохим премьером, но думаю, на это никто не пойдет по политическим соображениям. Потому что это обернется обострением политической ситуации в стране. Я все же посоветовал бы предпринять мягкий шаг и на должность премьера назначить человека, который удовлетворял бы все политические силы, которые могли бы сказать: мы не проиграли. Не наш, но и не их. Понимаете, так? Я бы не исключал из этого процесса самого Президента, хочет кто-то этого или не хочет, потому что Президент сегодня основной игрок в этом политическом преферансе, и с его мнением нужно считаться. Если Президент скажет: Ехануров, - то нет вопросов, давайте согласимся. А через 7-8 месяцев, если экономическая ситуация ухудшится, скажем: господин Президент, вы ошиблись. Еще раз повторяю – Ехануров ли, Янукович ли, Юля ли - они на сегодня ничего кардинального не сделают. Нужен какой-то срок, чтобы сделать вывод, был ли это удачный выбор.

Если у членов коалиции из “Нашей Украины” есть какие-то оговорки против Тимошенко или Януковича, то давайте найдем такую кандидатуру, которая бы не раздражала другие политические силы, и чтобы их политические амбиции были как-то учтены. Потому что если они будут настаивать только на своей кандидатуре - вот этот и никто больше, ну - то пройдет 60 дней, и Президент вынужден будет подписать указ о роспуске парламента - и правильно сделает.

Смысла распускать парламент нет, но если Президент хочет доказать, что он мужик, он может это сделать Какова вероятность такого шага? Вопрос этот на слуху, его не раз объявлял и Рыбачук, и Бессмертный и другие, этот вопрос на поверхности. Он как вариант рассматривается, хотя и скрыто.

Во-первых, это момент запугивания. Вся страна знает, что некоторые депутатские мандаты люди получили не за красивые глаза, а многие из них платили большие деньги. Поэтому роспуск Верховной Рады их никак не устраивает. Ведь руководители политических сил не гарантировали им, что в случае роспуска парламента в следующие списки они попадут автоматически. Им скажут: это новая игра, форс-мажорные обстоятельства. Никто же не думал, что распустят, никто на это не надеялся. Поэтому будет очень большое сопротивление именно этих людей, которые платили деньги, и они будут требовать от руководства своих политических сил, чтобы хоть какая-то коалиция была создана.

Что касается Президента... Я уже неоднократно говорил и хочу повторить: Президент имеет право подписать указ о роспуске Парламента. У него есть такие полномочия. Но он не может указом изменить мнение избирателей, и значит выборы, которые состоятся через 60 дней после подписания такого указа, дадут или такой же результат, или еще хуже для “Нашей Украины”. Поэтому смысла распускать парламент - с целью изменить формат политических сил в Верховной Раде - нет. Он будет аналогичным, а то и хуже.

Но есть и другое соображение. Сегодня общество воспринимает Президента как “демократически-пластилинового”. Он очень мягкий, не может стукнуть кулаком по столу, матом послать, как это делал Леонид Даниилович - и к нему все вместе шли на поклон. Это, кстати, нравилось - и тем, кто посылал, и тем, кого посылали. Знали, что есть хозяин. Сегодня, к сожалению, такого хозяина нет. Так вышло.

Моя мнение - чтобы заявить о себе как о человеке сильном, Президент мог бы пойти на решение о роспуске парламента. Вот я дал вам срок, вы не договорились, и плевать мне на то, какими будут результаты выборов! И буду распускать столько, сколько нужно - пока не договоритесь и не сделаете то, что сегодня нужно для объединения Украины и прекращения политического противостояния.

А если еще будет отменена политическая реформа, и, дай Бог, выборы будут проводиться по смешанной системе - тогда, скажем, будет 225 мажоритарщиков, как в прежнем составе Верховной Рады. Тогда из них по меньшей мере 200, которые давали по 5 миллионов долларов за участие в списках, теперь вложат в свой округ и, безусловно, станут депутатами. Догадайтесь, к кому они примкнут? К Президенту! И тогда Президент будет иметь стабильное большинство... с нормальным “директором” парламента.

Продолжение Беседу вели Дмитрий Стаховский, Владимир Ильченко