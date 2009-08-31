Литвин хочет сегодня собрать еще один Согласительный совет

В Верховной Раде Украины сегодня состоится еще один Согласительный совет при участии руководителей фракций по согласованию ряда вопросов, вызывающих споры.

Как передает корреспондент УНИАН, с предложением о проведении еще одного Согласительного совета в 16.00 выступил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после того, как руководители фракций так и не пришли к согласию в отношении рассмотрения завтра, по предложению фракции Партии регионов, законопроекта о повышении социальных стандартов.

Председатель ВР отметил, что депутаты должны найти согласованное решение, чтобы не состоялось блокирование. «Мы должны сделать все, чтобы Верховная Рада работала», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также выступил с предложением принять решение о проведении на этой неделе пленарных заседаний.