Мартынюк: Секретариат заставляет Ющенко нарушать Конституцию

Появление указа Президента Украины, которым он обязывает Бориса ТАРАСЮКА и в дальнейшем сполнять обязанности министра иностранных дел, может привести к углублению конфронтации между ветвями власти, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам указ главы государства, А.МАРТЫНЮК отметил, что сотрудники Секретариата Президента, которые готовили на подпись Президенту соответствующий указ, не знают положений Конституции Украины.

«Не имеет права Президент назначать указом любого министра или освобождать его», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он также отметил, что «кто-то подвел Президента Украины и дал ему подписать такой указ”.

Как подчеркнул А.МАРТЫНЮК, он удивлен появлением такого документа, а также «уровнем правовой культуры Секретариата Президента».

Первый заместитель председателя ВР также отметил, что таким образом Президент вмешивается в полномочия парламента. По его словам, это аналогично тому, если бы Верховная Рада своим постановлением освободила главу Секретариата Президента.

«Чем он (Президент – УНИАН) руководствовался и на что ссылался, мне тяжело сказать. Но это будет конфронтация», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Указом от 5 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра.