Тимошенко избежала комментариев по заявлению Медведева

Премьер Юлия Тимошенко избежала комментариев об антиукраинском заявлении президента России Дмитрия Медведева.

В перерыве заседания Кабмина журналисты подошли к Тимошенко, которая разговаривала с представителем одной из строительных компаний.

После того, как Тимошенко закончила разговор, репортеры спросили у Тимошенко ее реакцию на заявление Медведева.

"Извините, я сейчас должна идти на продолжение заседания правительства", - сказала Тимошенко, однако продолжила общаться с другим бизнесменом.

"Я обязательно дам вам брифинг, где отвечу на вопросы", - уверила Тимошенко журналистов.

Однако после этого пресс-секретарь премьера Марина Сорока сообщила, что в среду брифинга Тимошенко не будет.

Журналистов попросили покинуть помещение.

Украинская правда