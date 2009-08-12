Тимошенко избежала комментариев по заявлению Медведева
Обещали брифинг, но...
Премьер Юлия Тимошенко избежала комментариев об антиукраинском заявлении президента России Дмитрия Медведева.
В перерыве заседания Кабмина журналисты подошли к Тимошенко, которая разговаривала с представителем одной из строительных компаний.
После того, как Тимошенко закончила разговор, репортеры спросили у Тимошенко ее реакцию на заявление Медведева.
"Извините, я сейчас должна идти на продолжение заседания правительства", - сказала Тимошенко, однако продолжила общаться с другим бизнесменом.
"Я обязательно дам вам брифинг, где отвечу на вопросы", - уверила Тимошенко журналистов.
Однако после этого пресс-секретарь премьера Марина Сорока сообщила, что в среду брифинга Тимошенко не будет.
Журналистов попросили покинуть помещение.