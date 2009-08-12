Заявление Медведева напомнило Стецькиву 39-й год и Гитлера

Украинские власти должны адекватно ответить на послание Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, заявляет заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ.

Как сказано в его заявлении, переданном агентству УНИАН, послание Д.МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО означает переход к качественно другой фазе в российско-украинских отношениях.

«На первый взгляд, - отмечает Т.СТЕЦЬКИВ, - может показаться, что это неадекватный ответ на высылку из Украины двух российских дипломатов и подсознательное желание отомстить В.ЮЩЕНКО за 2004 год. Эти моменты, безусловно, имеют место, однако они – только повод».

Настоящие причины этого заявления, убежден народный депутат, «лежат значительно глубже, являются многоплановыми и опасными для Украины».

Российское руководство осознанно взяло курс на эскалацию напряженности в отношениях с Украиной, подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ. Этот курс, по его словам, - «прямое следствие ранее принятой стратегии на реставрацию автократической Российской империи, необходимым условием которой является возобновление господства на постсоветском пространстве, в первую очередь, над Украиной. Мы находимся сейчас на этапе беспрецедентного обострения информационной войны против Украины в глобальном масштабе. Цель такой войны заключается в формировании из Украины образа врага”.

По его мнению, «ситуация, несомненно, имеет и внутренне российское измерение. Создание образа врага дает возможность нынешнему российскому руководству отвлечь внимание населения от внутренних проблем и укреплять собственные позиции. Подобное заявление призвано позиционировать Д.МЕДВЕДЕВА как большего российского националиста, чем Владимир ПУТИН, дает ему возможность выиграть конкурентную борьбу в имперской риторике – кто лучше защитит Россию от мнимых врагов”.

Базовая суть послания, по убеждению Т.СТЕЦЬКИВА, «заключается в неприкрытом пренебрежении к украинскому суверенитету, подтверждении намерения постоянно вмешиваться во внутренние дела Украины, а также содержит (пока еще скрыто) идеологическое обоснование вероятного силового вмешательства».

Курс Украины на вступление в НАТО – «это суверенное право нашего государства, Украина выбрала курс на запад совершенно не вопреки России, а исходя из собственных национальных интересов. Россия как суверенное государство может иметь свою позицию относительно любых событий, но ей следует понимать, что Солнце – как бы ей того ни хотелось - не будет вертеться вокруг Кремля. Противостоять современным внешним вызовам и угрозам Украина может лишь в системе коллективной безопасности. Если нет, то альтернативой является совершенно не нейтральный статус Украины – у нее на это попросту не хватит средств, а курс на возобновление ядерного статуса. Президент России хочет такой перспективы? Я и десятки миллионов украинцев – нет», - заявил Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сказано речь в заявлении депутата, «Д.МЕДВЕДЕВ считает: все прекрасно знают, что российской военной угрозы для Украины нет и быть не может. Как в этом контексте следует понимать внесенный в Государственную Думу законопроект «О порядке использования вооруженных сил РФ за пределами России»? Там, в частности, содержатся два основания для военного вторжения: отражение нападения на российские военные базы за рубежом (читаем «Севастополь» и вспоминаем радиостанцию «Гливице» в 1939 г.) и защита российских граждан за рубежом (видим Южную Осетию и раздачу российских паспортов)?».

Т.СТЕЦЬКИВ напомнил «те места послания, где Украина обвиняется в постоянных попытках осложнить деятельность ЧФ России и в военно-техническом сотрудничестве с Грузией (что также ее суверенное право и является вопросом украинско-грузинских, а не украинско-российских отношений). Долго ли придется искать повод, если есть желание и имперская амбиция? Параллели 1939 года приходят на ум также и в том, что подобная риторика и истерия всегда предшествовала нападению Гитлера на очередную европейскую страну».

По его убеждению, тактически этим посланием российское руководство «объявило себя участником президентских выборов в Украине, со всем «джентльменским» набором инструментов».

Как считает Т.СТЕЦЬКИВ, «послание стало возможным по двум причинам: потому что перед Украиной сегодня закрыли двери НАТО и ЕС, и потому что украинская власть критически ослаблена внутренней борьбой на взаимоуничтожение».

По его убеждению, на это послание должна быть четкая реакция Президента Украины как главы государства и МИД Украины, должна быть позиция Верховной Рады с четкой и ясной оценкой ситуации, возможно, апелляцией к государствам – гарантам Будапештского меморандума.

Правительство должно решительно взять курс на укрепление обороноспособности Украины, модернизацию вооруженных сил, возобновление оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

Обязательным, по его словам, в этой ситуации является правовое урегулирование создания стратегического запаса газа, переход на исключительно рыночный принцип формирования цены на газ и его транзит.

Также, заявил он, необходимо радикально изменить информационную политику, приняв решительные административные меры по усилению информационной безопасности.

Особое внимание правительство должно обратить на реализацию социальных и гуманитарных программ в Крыму, добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

Но главное условие, без которого реализация этих и многих других мероприятий сохранения Украинского государства будет невозможной, убежден Т.СТЕЦЬКИВ, - это достижение консенсуса внутри властной элиты.