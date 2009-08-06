МИД Украины вручил ноту России: во время стрельб ЧФ ранена украинка

Министерство иностранных дел Украины вручило вербальную ноту Временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ в связи с ранением украинской гражданки в ходе проведения боевых стрельб подразделениями Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Ноту вручил и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

По данным пресс-службы, в ходе встречи, в частности, украинская сторона выразила глубокую обеспокоенность в связи с очередным нарушением командованием Черноморского флота Российской Федерации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Пренебрежение требованиями указанного Соглашения причинило серьезный вред жизни и здоровью гражданки Украины, подчеркнули в МИДе.

Так, отметили в пресс-службе, 31 июля 2009 года во время проведения боевых стрельб подразделениями Черноморского флота Российской Федерации на полигоне, арендуемом Российской Федерацией, огнестрельное ранение получила гражданка Украины Ольга ЛИТВИНЕНКО.

Этот трагический инцидент произошел из-за игнорирования российской стороной положений Соглашения и правил проведения учений с использованием стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Министерство рассчитывает, что российская сторона в дальнейшем будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, тщательным образом расследует этот трагический инцидент, привлечет к ответственности виновных, компенсирует причиненный вред здоровью потерпевшей, а также предоставит соответствующую официальную информацию украинской стороне.

Как сообщал УНИАН, по данным Службы информации и общественных связей ЧФ РФ, жительница Севастополя О.ЛИТВИНЕНКО получила пулевое ранение на полигоне морской пехоты ЧФ РФ из-за неосторожности. “Несчастный случай стал возможен в связи с полным игнорированием гражданскими лицами предостерегающих надписей», установленных на месте проезда и прохода на полигон, говорится в сообщении Службы информации и общественных связей ЧФ РФ по поводу этого инцидента.