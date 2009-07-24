Визит Байдена показал: США не будут потакать прихотям Москвы

Политологи считают, что главным итогом визита в Украину вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА является подтверждение того, что Соединены Штаты и в дальнейшем рассматривают наше государство как стратегического партнера.

Об этом ведущие эксперты и аналитики сказали, комментируя итоги визита по просьбе Центра политического консалтинга.

На вопрос, снял ли визит Дж.БАЙДЕНА в Украину напряжение и двусмысленность, возникшие после визита президента США Барака ОБАМЫ в Россию президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ сказал: “Я думаю, что визит был знаковым”. По убеждению эксперта, визит “подтвердил заинтересованность США в стратегическом сотрудничестве с Украиной”. “Это было для нас важно, поскольку пришла новая администрация и нужно было переутвердить наши отношения, которые складывались на протяжении многих лет. Поэтому было очень важно то, что сказал БАЙДЕН: он четко определил позицию США, что отношения с Украиной не будут принесены в жертву отношениям с Россией”, - отметил И.ЖДАНОВ и добавил: “Для нас это важно, потому что США будут в дальнейшем рассматривать Украину как одного из своих стратегических партнеров на постсоветском, постсоциалистическом пространстве”. По его словам, “это свидетельствует, что США не будут проводить политику во исполнение требований и прихотей РФ. Действительно, ОБАМА в Москве не высказывал такой однозначной позиции по поводу украинско-американских отношений, но это сделал БАЙДЕН, и я думаю, что этого достаточно”. “С точки зрения геополитики это очень знаковый визит, хотя никакие особенные документы не были подписаны. Этого и не было нужно, было нужно посмотреть в глаза друг другу, посмотреть на состояние отношений и запустить их с новой администрацией”, - отметил политолог и предположил, что Д.БАЙДЕН “здесь был в роли наблюдателя, который общался с ведущими кандидатами в Президенты Украины”. “Я не думаю, что США будут ставить на какого-то одного кандидата. Они провели беседы, поняли позиции всех. Это очень важно с точки зрения развития демократии в Украине. Для США было важно, что принципиально внутренний и внешний курсы Украины не изменятся, несмотря на то, кто будет избран Президентом Украины», - считает И.ЖДАНОВ.

В то же время директор Центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЕВ отметил, что, “наблюдая за визитом ОБАМЫ в Москву, создавалось впечатление, что политика по отношению к первоочередным для США вопросам до конца еще не сформирована”. По его мнению, “это очень четко читалось между строк”. “Отсюда возникла понятная обеспокоенность не только у Украины, но и у той же Грузии, не станут ли эти страны разменными монетами в новых отношениях Вашингтона и Кремля”, - считает он. “Поскольку американцы свято придерживаются стратегии сдерживаний и противовесов, то сразу состоялся визит БАЙДЕНА, которого относят к «ястребам» в команде ОБАМЫ. Я не думаю, что визит БАЙДЕНА окончательно снял все вопросы. Остается ощущение того, что команда ОБАМЫ только формирует свою политику по отношению к постсоветским странам”, - предположил А.ЗОЛОТАРЕВ и добавил: “Важную роль будет играть внутриэкономическая ситуация внутри США, поскольку в 70-е годы мы наблюдали президента КАРТЕРА, который как и ОБАМА был прекрасным оратором, но у него была слабая внешняя политика. Как и раньше эти опасения, что вопросы Украины и Грузии отойдут на второй-третий план, они до сих пор остаются. Визит этой обеспокоенности окончательно не снял».

В этом контексте директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК отметил, что визит Дж.БАЙДЕНА был плановым. По его словам, “эта плановость заключалась в том, что США должны были определить или объяснить своим украинским партнерам суть коррекции внешней политики США в глобальном масштабе, а также в региональном измерении, то есть непосредственно относительно Украины”. “Фактически, визит БАЙДЕНА имел целью успокоить украинскую политическую элиту относительно того, что США не собираются сдавать свои позиции в восточной Европе, в том числе и в Украине, и никаких тайных разделов и создания новых зон ответственности между Россией и США не произойдет. Собственно, это главный месседж визита БАЙДЕНА в Украину”, - убежден В.КУЛИК. Он считает, что визит также подтвердил прошлые заверения Вашингтона в оказании политической поддержки Украине в ее продвижении в НАТО и ЕС. Однако, по словам эксперта, “было отмечено, что продвижение в НАТО и ЕС не будет отличаться тем ускорением и политизацией, которая была во времена администрации БУША. То есть США не отказываются от членства Украины в НАТО, но считают, что динамика этого процесса должна определяться внутриполитическими процессами в самой Украине”, – считает В.КУЛИК. “Последнее – США должны были определиться с тем, кого они будут поддерживать или не поддерживать, какие формы сотрудничества будут с возможными кандидатами в Президенты Украины и какие будут алгоритмы взаимодействия между Вашингтоном и Киевом после проведения президентской избирательной гонки», - предположил политолог.

Главным сигналом, с которым приезжал вице-президент США в Украину, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН назвал то, что Украина остается стратегическим партнером США, и положение хартии, которая была подписана в конце прошлого года, они сохраняются и новое американское руководство собирается их продолжать и развивать. “Второй важный пункт, по его мнению, это сигнал, который мы получили, относительно создания двусторонней украинско-американской комиссии”. По его словам, “проблема украинско-американских отношений заключается в том, что у нас сложно развивать эти отношения из-за отсутствия у Украины институционного навыка сотрудничества с американцами”. “Система государственной власти, внешней политики и система принятия решений США довольно сложная, там задействовано очень много групп влияния в исполнительной власти, Конгрессе и Украина еще не полностью освоила этот сложный механизм. Очень много ценных инициатив пробуксовывают из-за отсутствия такого навыка. Потому двусторонняя комиссия могла бы помочь реализации нескольких перспективных проектов в сфере энергетической безопасности, внешней безопасности и др.”, – считает эксперт. “Я не знаю, какая двусмысленность возникла после визита Барака ОБАМЫ в Москву. Визит президента США в Россию был ожидаемым и с самого начала новое руководство США попробовало вывести американо-российские отношения из тупика. Для этого процесса они нашли срок «перезагрузки» и ее логика никакой двусмысленности не предусматривает”, - сказал Ю.РУБАН. По его мнению, “ни одна страна в мире не заинтересована в том, чтобы два крупнейших ядерных государства, одно из которых наш сосед, находились в состоянии постоянной конфронтации”. “Достаточно четко были заявлены общие стратегические направления американской политики. Акценты были четко расставлены как в выступлении ОБАМЫ в Москве, так и в выступлении БАЙДЕНА в Киеве”, - отметил Ю.РУБАН. По его убеждению, единственной двусмысленностью было то, что “мы не можем надеяться, что кто-то приедет и выстроит наши отношения с Россией”. “Выстраивание украинско-российских отношений довольно трудное, поскольку у нас чрезвычайно сложный партнер в лице Российской Федерации. Доказать, что мы являемся настоящим государством и реализуем национальные интересы, мы можем только в середине страны. Об этом довольно четко сказал БАЙДЕН. Двери для партнерства открыты: если мы, как это предусмотрено нашим законодательством, как это предусмотрено логикой исторического развития и если мы хотим сохранить нашу независимость, то наш путь заключается в присоединении к европейским структурам. США, как мне кажется, и раньше достаточно настойчиво поддерживали Украину на этом пути. И ОБАМА, и БАЙДЕН достаточно четко сказали, что они готовы продолжать эту поддержку в дальнейшем”, - отметил эксперт.

Он предположил, что “мяч сейчас на украинском поле”. “Я не думаю, что это простая задача, учитывая нашу перманентную украинскую политическую нестабильность. Но мне кажется, что это реалистичная задача и мы можем построить наши отношения с Россией. Мне понравилось заявление, хотя оно было и сложным, что отношения с Россией США будут строить не посредством украинской стороны. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, но сама постановка вопроса, что именно так видят это развитие отношений американская сторона, мне нравится. Однако дальше США не будут делать за нас нашу часть работы», - убежден Ю.РУБАН.

По мнению директора политических программ Центра политического консалтинга Олега ПРОЦЕНКО , “перманентный страх Украины перед дипломатией таких больших государств как США и Россия в первую очередь продиктован тем, что мы подсознательно ожидаем решения наших вопросов, в частности, по международному позиционированию и вхождению нашего государства в те или иные международные структуры, как результат внешних факторов”. Однако, он считает, что евроатлантическая интеграция – это внутренняя политическая дилемма Украины. “Неконфликтное внутреннее восприятие таких вопросов в Украине имело бы большее влияние на ситуацию, чем постоянное толкование многообразных месседжей, поступающих из внешнего мира”, – убежден политолог.

Он считает, что “именно это в очередной раз хотела донести Киеву американская дипломатия: мы с вами рядом на пути демократии и свободы, но идти по нему вы должны самостоятельно”. По его словам, “в известной мере, нужно наконец понять, что международное сотрудничество безусловно базируется на национальных интересах тех или других стран, но не может быть с чьей-то стороны слишком эгоистичным”. “Партнерские отношения Москвы и Вашингтона для нас так же важны и более выгодны, чем украинская «приватизация» благосклонности Соединенных Штатов”, - считает он.

О.ПРОЦЕНКО считает, что учитывая неофициальный старт избирательной кампании в Украине, визит Дж.БАЙДЕНА не мог не иметь политической составляющей. По его словам, этим продиктован насыщенный график вице-президента в Киеве, прежде всего его встречи с ключевыми кандидатами на должность главы государства. “Очевидно, для США важнейшим в этом контексте было удостовериться, что при любых результатах голосования в январе следующего года, кардинального пересмотра отношений США и Украины не будет”, - отметил политолог и сравнивая визиты ОБАМЫ в Москву и БАЙДЕНА в Киев добавил: “В своих выступлениях, и особенно в лекции вице-президент более чем перекрыл комплиментами в адрес Украины формулу «перезагрузки», которая была заготовлена для России”. “Искусство американской дипломатии показало настоящий пример четкости и сбалансированности внешней политики США”, - подчеркнул эксперт.