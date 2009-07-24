Литвин предупредил нардепов: сегодня они нарушают Конституцию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что все решения, которые сегодня примет Верховная Рада, могут быть обжалованы в суде, поскольку парламент изменил повестку дня внеочередной сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время пленарного заседания.

Председатель ВР напомнил, что согласно Конституции Украины созывать внеочередную сессию можно по инициативе Президента Украины или 150 народных депутатов, и при этом инициаторы должны четко определить повестку дня.

В.ЛИТВИН отметил, что фракция БЮТ, которая была инициатором созыва сегодняшней внеочередной сессии, в повестку дня включила 12 вопросов, однако это вызвало блокирование работы ВР.

Председатель ВР напомнил, что во время согласительного совета, чтобы разблокировать работу, было принято решение об изменении повестки дня и рассмотрении только пяти вопросов. «Мы должны осознавать, что это решение носит политический характер и мы нарушаем Конституцию. Мы должны осознавать, что возможно обжалование в соответствующих судебных инстанциях», - сказал председатель ВР.

В свою очередь народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) подчеркнул, что Верховная Рада Украины может формировать повестку дня, и если она будет сегодня проголосована парламентом, то «это не будет нарушением Конституции Украины».

В ответ В.ЛИТВИН еще раз зачитал норму Конституции Украины, где речь идет о том, что внеочередная сессия проводится «с указанием повестки дня». Он подчеркнул, обращаясь к А.ПОРТНОВУ: «Все остальное – это ваши политические рассуждения».