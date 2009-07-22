В НУ думают, что после задержания Пукача бандиты таки будут сидеть

«Это задержание стало знаковым для расследования такого важного дела как убийство Гонгадзе. Это политическое убийство повлекло большой резонанс в Украине и стало определенным символом эпохи кучмизма, демонстрацией того, насколько Украина была далека от всего цивилизованного мира», - комментирует задержание генерал-лейтенанта Алексея Пукача народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий.

«Правоохранительные органы Украины делали все возможное для того, чтобы найти и Пукача, и многих других преступников, - рассказывает политик. – Но, к сожалению, в нашей стране существует такая практика, что те люди, которые могли быть причастны к определенным преступлениям, имеют способность быстро исчезать на территории других государств».

«Потому очень часто, когда люди спрашивали – почему бандиты не сидят в тюрьмах, нам, как политической силе, которая настаивала на том, что подобная практика должна исчезнуть с территории Украины, было очень тяжело отвечать», - подчеркнул Парубий.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что как только Пукач появился на территории Украины, органы СБУ смогли принять необходимые меры для его задержания», - прибавил «нашеукраинец».

«Я убежден, что это является еще одним примером того, что, как и обещал Президент, те люди, которые нарушили закон, будут найдены и привлечены к суду, а бандиты будут сидеть в тюрьмах», - отметил депутат.