В НУ думают, что после задержания Пукача бандиты таки будут сидеть

14:55, 22 июля 2009
Политика
1707

Пока на этот вопрос было тяжело отвечать

Андрей Парубий
«Это задержание стало знаковым для расследования такого важного дела как убийство Гонгадзе. Это политическое убийство повлекло большой резонанс в Украине и стало определенным символом эпохи кучмизма, демонстрацией того, насколько Украина была далека от всего цивилизованного мира», - комментирует задержание генерал-лейтенанта Алексея Пукача народный депутат, член политсовета «Нашей Украины»Андрей Парубий.

«Правоохранительные органы Украины делали все возможное для того, чтобы найти и Пукача, и многих других преступников, - рассказывает политик. – Но, к сожалению, в нашей стране существует такая практика, что те люди, которые могли быть причастны к определенным преступлениям, имеют способность быстро исчезать на территории других государств».

«Потому очень часто, когда люди спрашивали – почему бандиты не сидят в тюрьмах, нам, как политической силе, которая настаивала на том, что подобная практика должна исчезнуть с территории Украины, было очень тяжело отвечать», - подчеркнул Парубий.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что как только Пукач появился на территории Украины, органы СБУ смогли принять необходимые меры для его задержания», - прибавил «нашеукраинец».

«Я убежден, что это является еще одним примером того, что, как и обещал Президент, те люди, которые нарушили закон, будут найдены и привлечены к суду, а бандиты будут сидеть в тюрьмах», - отметил депутат.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter