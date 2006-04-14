У RosUkrEnergo закончился газ для Украины?

Эксклюзивный продавец импортного газа Украине RosUkrEnergo с 10 апреля на 50% снизил поставки газа в эту страну. Об этом сегодня пишет российская газета «Время новостей».

По информации издания, «причиной ограничения послужили тотальные неплатежи со стороны «Нафтогаза Украины». Теперь среднеазиатский газ получает только совместное предприятие RUE и «Нафтогаза» - «УкрГаз-Энерго». В «Газпроме» и «Нафтогазе» получить комментарии случившегося не удалось, отмечает «ВН».

Газета напоминает, что с 4 января 2006 года импортный газ поступает в Украину через совместное предприятие «Газпромбанка» и Raiffeisen Investment - зарегистрированную в Швейцарии компанию RosUkrEnergo. В этом году она выкупит у «Газэкспорта» 17 млрд. кубометров российского газа по цене 230 долл. за тысячу кубометров. А также около 42 млрд. кубометров туркменского газа, 8 млрд. узбекского и 7 млрд. казахского. Цена этих поставок является коммерческой тайной, но, по информации «Времени новостей», практически не отличается от той, которую сам «Газэкспорт» платит продавцам из Центральной Азии. Согласно договоренностям, RUE должно продать 26 млрд. кубометров «Нафтогазу» на российско-украинской границе, а 32 млрд. - компании «УкрГаз-Энерго» по 95 долл. Эта структура была создана на паритетных началах украинским монополистом и швейцарским трейдером для реализации газа промышленным потребителям в Украине.

«ВН» пишет, что «украинские власти всеми силами оттягивали допуск «УкрГаз-Энерго» к работе на рынке, а в конечном итоге выдали «издевательскую лицензию», которая дает право поставить конечным потребителям всего лишь 5 млрд. кубометров. Если это решение не удастся оспорить, СП придется продавать газ другим трейдерам, теряя рынок и деньги.

Между тем, пишет «Время новостей», еще до ограничения поставок заместитель председателя правления «Газпрома», член координационного совета RosUkrEnergo Александр МЕДВЕДЕВ встретился с узким кругом украинских журналистов, «чтобы обрисовать всю незавидность газовой обстановки в этой стране». По его словам, у Украины нет иного пути, как покупать газ по европейским ценам. Произойдет ли это рано или поздно, зависит от сговорчивости Киева в ключевых вопросах для реализации экспортной стратегии «Газпрома». А именно - перспектив доступа к рынку конечного потребления и к контролю над газотранспортной системой. А.МЕДВЕДЕВ прозрачно намекнул, что плавность перехода к европейским стандартам прямо пропорционально комфорту деятельности на рынке «УкрГаз-Энерго» - совместного предприятия по продаже газа промышленным потребителям. И дипломатично посетовал на то, что украинские власти могли получить любой дисконт, согласившись компенсировать его «Газпрому» долей в компании по управлению системой магистральных газопроводов по рыночной оценке.

«Все равно мы придем к тому, что в Украине будут европейские цены... - цитирует А.МЕДВЕДЕВА «Украинская правда». - Лично мне кажется, что уровень цен на газ в Украине будет зависеть, в частности, от договоренностей RosUkrEnergo и «УкрГаз-Энерго», а также от развития ситуации на внутреннем рынке в целом. В нынешней ситуации я не считаю рыночным уровень цены в 95 долл. за тысячу кубометров, по которой RosUkrEnergo поставляет газ в Украину». При этом он сообщил, что «цена на газ, поступающий в Украину, была зафиксирована только на первое полугодие», и «1 июля 2006 года будет поднят вопрос о пересмотре цены».

«Если бы нам удалось создать газотранспортный консорциум, то определение ценового параметра было бы внутренним вопросом Украины, - заявил заместитель председателя правления «Газпрома». - Мы об этом говорили неоднократно, и соответствующие предложения до сих пор лежат на столах руководства вашей страны. Причем, поймите, никто же вашу трубу выкапывать не собирается. В ее реконструкцию нужно в течение трех лет инвестировать около 8 млрд. долл. (эта цифра была получена специалистами Shell, которые проводили аудит газотранспортной системы «Нафтогаза» - «ВН»). У Украины этих денег нет. Предварительные соглашения о создании консорциума были достигнуты на самом высоком уровне. А новая власть почему-то пытается их избежать».

А.МЕДВЕДЕВ также сообщил, что прошлой осенью «Газпром» предлагал Киеву «самой определиться с ценой, которую она хочет получить на внутреннем рынке». «А дельту разницы от реальной цены конвертировать в акции ГТС, согласно ее рыночной оценке, и передать их нам, - сказал он украинским журналистам. - Почему это предложение было отвергнуто? Для меня до сих пор загадка».