Вместо Лозинского в Раду пришел пенсионер из Вишневого

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко Олега ТИЩЕНКО вместо Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель Комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Как напомнили в ЦИК, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО в связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Следовательно, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины в многомандатном общегосударственном избирательном округе О.ТИЩЕНКО (1942 года рождения, образование высшее, пенсионера, проживает в городе Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области), члена партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», включенного в избирательный список «Блока Юлии Тимошенко» под №176.

О.ТИЩЕНКО во время заседания было вручено временное удостоверение установленного образца.