Ющенко: Конотопская битва – одна из славных побед украинского оружия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не бояться собственной истории.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на торжествах по случаю 350-й годовщины победы казацкого войска под Конотопом, которые проходят в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области, он сказал: «Хватит бояться собственной истории. Суть борьбы в одном: сбросить чужое иго, дать свободу народу. Именно это руководило гетманами».

По словам Президента, украинское войско во главе с гетманом Иваном Виговским 350 лет назад одержало блестящую победу в Конотопской битве, которая является преемником освободительной борьбы Богдана Хмельницкого и предшественницей вооруженного выступления Ивана Мазепы.

Глава государства подчеркнул, что Конотопская битва – «одна из самых больших и самых славных побед украинского оружия».

Как сказал В.ЮЩЕНКО, суть и причина «национальной катастрофы», постигшей Украину в то время и в другие века - «неспособность провода нашей нации возвыситься над собственными амбициями».

«Пусть отчеканенным станет каждое слово. Нация обязана помнить каждую свою победу и каждое испытание, поскольку за них она в равной степени несет свою ответственность и за них обязана делать выводы и примеры», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал всех присутствующих на торжествах почтить память всех воинов, погибших на поле Конотопской битвы. При этом он выразил уверенность, что все места побед - в Конотопе, Шаповаловке, Сосновке, Зборове, Холодном Яру и в других местах - «должны быть введены в особый реестр под попечительством нашей Армии и нашего народа».

«Мы гордимся своим прошлым, но наш взгляд обращен в будущее. Сегодня мы – демократическое, независимое европейское государство. Мы хотим дружбы и согласия со всеми народами. Мы верим в великое и славное будущее соборного украинского государства. Слава всем украинским победам! Слава Украине!», - сказал В.ЮЩЕНКО.