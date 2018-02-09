Давление НБУ на 1+1: Порошенко заявил о недопустимости вмешательства в журналистскую деятельность

НБУ просит ПриватБанк раскрыть информацию о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1 Media".

Президент Петр Порошенко отреагировал на ситуацию относительно вмешательства НБУ в счета работников "1+1 Media".

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Вячеслав Цеголко.

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"После возвращения из Австрии обсудил с Президентом ситуацию, сложившуюся вокруг журналистов канала 1+1. Позиция Президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы", - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в распоряжении "1+1 Media" оказался запрос Национального банка Украины, адресованное и. о. Председателя правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1 Media", а также независимого продакшена, который производит часть контента для медиагруппы. "1+1 Media" рассматривает этот запрос, как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов.