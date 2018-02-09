Депутаты требуют от Гройсмана срочно закрыть долги по субсидиям, чтобы люди не остались без тепла

Все существующие «технические вопросы» относительно порядка расчетов по субсидиям должны быть урегулированы соответствующим постановлением правительства, уверен нардеп.

Депутаты Верховной Рады обратились к Министерству финансов и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием пересмотреть согласованную Кабмином процедуру расчетов по субсидиям, чтобы не допустить отключений домов ОСББ от электроэнергии и тепла, а также избежать роста долгов перед поставщиками за услуги, предоставленные получателям субсидий.

Обращение было сформировано по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, передает "Обозреватель".

«Было решение Комитета обратиться к правительству с тем, что должны быть внесены изменения. Это как раз и есть ситуация, когда нет разницы в политических взглядах, это была общая позиция всех членов комитета. И мы будем следить внимательно, чтобы снова не было попытки ограничиться полумерами, что все проблемы сняты. Ни ОСББ, ни ЖСК не должны быть задействованы в механизме субсидирования граждан Украины. Они не должны ни администрировать, ни нести ответственность за своевременные расчеты между государством и субсидиантами. А действующий порядок делает ОСББ и ЖСК структурами, которые должны администрировать эти процессы. Это не верно. Премьер пообещал, что к среде эти вопросы будут подготовлены, и на ближайшем заседании правительства будут все необходимые изменения внесены», - сообщил народный депутат Виталий Сташук.

Читайте такжеГройсман о долгах перед ОСМД по субсидиям: гривня в гривню будет им уплачено

По мнению парламентария, все существующие «технические вопросы» относительно порядка расчетов по субсидиям должны быть урегулированы соответствующим постановлением правительства.

Как сообщила народный депутат Алёна Бабак, 8 февраля Министерство финансов на своём сайте обнародовало изменения в постановление КМУ №256 относительно порядка финансирования субсидий. «Я уже знаю, что к документу есть масса замечаний того же Министерства регионального развития, ОСББ и предприятий. Я надеюсь, что теперь они (правительство, - ред.) мобилизуются и примут постановление, в котором изменится неправильный порядок перечисления субсидий. Очень надеюсь», - подчеркнула народный депутат.

По словам Алёны Бабак, сейчас в порядке проведения расчетов по субсидиям крайне важно изменить механизм начисления субсидий людям, которые живут в домах под управлением ОСББ. «То, что требуют объединения, это то, что они не хотят больше, чтобы на них перечисляли все эти субсидии. Это означает, что объединения должны вести расчёт и, по сути, брать на себя роль соцзащиты. Они этого делать больше не хотят. Все в ступоре от такой «монетизации», признать работу Министра финансов удовлетворительной в такой ситуации нельзя, потому что не были учтены замечания профильных министерств, Министерства социальной политики, Министерства регионального развития», - отметила депутат.

Алёна Бабак подчеркнула, что народные депутаты будут отстаивать интересы граждан Украины и объединений (ОСББ). «Мы будем отстаивать интересы людей в том, что правительство должно работать, своевременно выполняя свои обязанности, а если не получается, то, как минимум, вводить тестовый режим, и лишь затем вводить широкомасштабные мероприятия», - считает Алёна Бабак.