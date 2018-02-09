В Раде официально создали "сборную народных депутатов" по футболу

Уже третий год подряд «сборная народных депутатов Украины» принимает участие в благотворительных матчах в поддержку детей с ограниченными возможностями и детей-переселенцев из Донбасса и Крыма.

В Верховной Раде Украины официально образовали парламентское объединение «Сборная народных депутатов Украины». Об этом сообщила 9 февраля председательствующая на заседании первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко. В состав футбольной команды вошли Юрий Береза, Андрей Павелко, Василий Яницкий, Григорий Шверк, Ярослав Едаков, Геннадий Кривошея, Дмитрий Лубинец, Тарас Юрик, Юрий Македон, Ярослав Москаленко, Дмитрий Белоцерковец, Александр Опанасенко, Александр Данченко, Вадим Ивченко, Иван Крулько, Николай Паламарчук, Павел Кишкарь, Владислав Голуб, Михаил Головко. Читайте такжеВ Одессе стартовало первое украинское футбольное Road Show Как сообщается, уже третий год подряд «сборная народных депутатов Украины» принимает участие в благотворительных матчах в поддержку детей с ограниченными возможностями и детей-переселенцев из Донбасса и Крыма. Команда также принимает участие во Всеукраинских и международных соревнованиях, где представляет Украину и пропагандирует здоровый образ жизни. В частности, в ноябре 2017 года «сборная народных депутатов Украины» заняла третье место на межпарламентском футбольном турнире, обыграв Венгрию и Румынию.

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