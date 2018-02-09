"Списки НБУ" в отношении журналистов "1+1" могли возникнуть из-за мести или глупости - Гончаренко

По его словам, журналисты кому-то наступили туда, куда надо наступить.

Нардеп от БПП Алексей Гончаренко видит две вероятные причины, которые могли спровоцировать появления запроса НБУ в "Приватбанке" – личная месть кого-то из Нацбанка или откровенная глупость исполнителей.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Правда, кому и за что лично мстить среди ведущих или журналистов "1+1", Гончаренко не знает.

"Я не знаю, но я вижу откуда пришел этот документ", - сказал он.

По его словам вторая версия очень проста.

"Возможно, кто-то в руководстве Нацбанка проявил свой уровень интеллекта, подписав эти письма. В любом случае, я уверен, что главная реакция это ваша публичность... Это проявление уважения, значит вы делаете что-то правильно, значит вы кому-то наступили туда, куда надо наступить, поэтому продолжайте, думаю, люди вас поддержат и не думаю, что будут какие-то серьезные последствия, это просто глупость", - заявил Гончаренко.

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Напомним, 8 февраля в распоряжении "1+1 Media" оказался запрос Национального банка Украины, адресованное в. а. Председателя правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1 Media", а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. "1+1 Media" рассматривает этот запрос, как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов.