В Верховной Раде предлагают увеличить долю украинского языка в печатных СМИ до 50%

Документ предполагает издание государственных и коммунальных печатных СМИ на государственном языке или на языке коренных народов.

Народные депутаты от УКРОПа предлагают увеличить долю украинского языка в печатных СМИ до 50%. Введение квоты государственного языка предусмотрено законопроектом № 8018 «О внесении изменений в статью 24 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» по расширению сферы применения украинского языка в средствах массовой информации».

Документ подписали укроповцы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

«СМИ – один из ключевых инструментов русификации, который диктует моду на русский язык аудиториям всех поколений. К примеру, после введения квот украинского языка на радио и телевидении миллионы граждан чуть ли не впервые услышали современную украинскую музыку в исполнении отечественных артистов. Пришло время изменить ситуацию и в печатных изданиях», – пояснила соавтор законопроекта Ирина Констанкевич.

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Документ предусматривает издание государственных и коммунальных печатных СМИ на государственном языке или языке коренных народов. В свою очередь, частная пресса должна печатать минимум половину тиража на украинском. Исключение составят лишь газеты и журналы, которые выходят на одном или нескольких языках стран ЕС.

Законопроект устанавливает переходный период для издателей – в течение первого года после вступления закона в силу минимальная доля тиража на государственном языке должна достигать 20%, а в течение второго года – 35%. Уже на третий год эта квота должна увеличиться до 50%.

«Законопроект должен создать законодательные условия для распространения украинского языка в печатных СМИ. Украинцы имеют право получать информацию на государственном языке», – отметила Ирина Констанкевич.