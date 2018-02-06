Двое депутатов вышли из фракции БПП

Депутаты больше месяца назад заявили о намерении выйти из фракции, требуя реализовать ряд позиций коалиционного соглашения.

Народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из состава фракции “Блок Петра Порошенко”. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Кишкарь и Кривенко заявили о намерении выйти из состава фракции «Блок Петра Порошенко». Депутаты отмечали, что выйдут из «БПП», если не будут реализованы ключевые позиции коалиционного соглашения в отношении открытых избирательных списков, снятие неприкосновенности, вопросы безопасности и экологического блоков соглашения.

23 декабря 2016 года Кишкарь подрался в сессионном зале с внефракционным Михаилом Головко.