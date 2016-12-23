В Раде снова драка: на этот раз между двумя депутатами - от БПП и внефракционным (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Головко выступал с трибуны по поводу ситуации в компании "Укргаздобыча", когда Кишкарь начал со своего рабочего места что-то выкрикивать. Головко попросил не перебивать.

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После завершения выступления Головко подошел к Кишкарю, чтобы выразить возмущение реакцией на выступление. На это Кишкарь сказал, что Головко "врет".

Головко ушел, и напоследок сказал несколько слов в адрес Кишкаря. После этого Кишкарь пошел за оппонентом, между ними началась стычка, но остальные депутаты успели их разнять.