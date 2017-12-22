Два нардепа заявили о намерении выйти из фракции БПП

Народные депутаты Украины Павел Кишкар и Виктор Кривенко намерены выйти из состава фракции «Блок Петра Порошенко».

Об этом Кишкар сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Мы вышли из «БПП», - сказал он.

Кишкар сообщил, что заявления о выходе из фракции депутаты направили председателю Верховной Рады.

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«Причины, которые заставили нас находиться во фракции, больше неактуальны», - написал Кривенко на своей странице в Facebook и добавил: «Пребывание во фракции никоим образом не приблизило увольнение Гонтаревой или снятие с должности российского гражданина Труханова»

Кривенко сказал, что они с Кишкарем отводят для себя время до осени для "требования и реализации ключевых позиций из коалиционного соглашения". "Открытые списки, неприкосновенность. Блок по безопасности и экологии соглашения. Там верно все написано, но не выполняется. Если не будут выполнены ключевые требования - выйдем из коалиции", - предупредил Кривенко.