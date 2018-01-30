Путин заявил, что в "кремлевский список" США внесли всех граждан России

По словам президента РФ, ему обидно, что он не попал в «кремлевский доклад».

Президент России Владимир Путин заявил, что в «кремлевский список» США внесли, по сути, всех граждан России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече со своими доверенными лицами, комментируя обнародования в США «кремлевского списка».

Он напомнил, что в этом списке - представители администрации президента РФ, правительства и много бизнесменов.

«За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны. Трудовые коллективы, целые отрасли, производство – по сути всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл в таких действиях, я не понимаю», - сказал Путин.

По его словам, «это, безусловно, недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом».

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его фамилии нет в этом списке, Путин сказал: «Обидно».

При этом он заявил, что РФ намерена внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация.

«Потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке, говорят, какие-то фамилии с какими-то звездочками, надо с этим разобраться, как это будет все происходить», - добавил он.

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При э том Путин заявил, что Россия хочет развивать отношения с США.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы наоборот хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, народ России и в целом в мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно», - подчеркнул Путин.

По его словам, Россия не собирается «лезть на рожон» и обострять ситуацию, но будет терпеливо выстраивать отношения с США настолько, насколько они к этому готовы.

В то же время он подчеркнул, что Россия может обойтись без совместной работы с США, но в ней все заинтересованы, глупо сворачивать отношения до нуля.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.

В Совете федерации РФ публикацию «кремлевского списка» назвали «политической паранойей» в США, а также «попыткой взять Россию на испуг».