Обнародован полный список попавших в "кремлевский доклад" имен из окружения Путина

Министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад". Обнародованы имена вошедших в данный список.

Мифин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

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В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе «олигархов» в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.

Журналистка CNBC Кристина Уилки обнародовала в Twitter полный список лиц: