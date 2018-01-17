С начала года ГПУ вернула государству 2,8 тысяч га земель на сумму в 63 миллиона

В течение первых недель 2018 года Генеральная прокуратура вернула в собственность государства или прекратила незаконное использование 2852 га земель общей стоимостью более 63 миллионов гривен. Об этом на брифинге 17 января заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура отстаивала интересы государства», - отметил Лысенко.

Также, по словам представителя ГПУ, с начала года в судах различных инстанций в поддержку позиции прокуратуры вынесены и выполнены решения о возвращении имущества и средств на сумму более 55 млн гривен, а также выявлено свыше двух десятков фактов получения неправомерной выгоды.

«Борьба и разоблачения коррупции - одно из приоритетных направлений работы правоохранителей. С начала года прокуратуры различных областей и военная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами разоблачили 21 факт получения неправомерной выгоды. Среди уличенных лиц - руководители районных государственных администраций, председатели сельсоветов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов, высших учебных заведений, депутаты местных советов и т.д. Размер взяток в рамках расследования указанных дел абсолютно разный и колеблется от 3 тыс. грн до 500 тыс. долларов США. По каждому факту проводятся следственные действия», - отметил спикер.