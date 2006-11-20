Черновецкий отправил ”Арсенал” в свободное плавание

Муниципальные спортивные клубы Киева, в том числе и футбольный клуб «Арсенал», «ждет судьба свободного плавания».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Я не считаю, что киевляне должны платить за амбиции киевского городского головы, который бы сражался за бюджетные деньги на футбольном или другом поле с каким-либо своим политическим соперником. Это не свойственно городской власти поддерживать такого рода проекты», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день он мог бы создать при желании «еще сто клубов, которые бы прославляли мое скромное имя». Но, как сказал мэр, «у меня есть совесть». «А за выигрышем стоят сотни миллионов гривен, которые лучше отдать тем, кто в них нуждается», - добавил мэр столицы.