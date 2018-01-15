Двуглавый Оруэлл

Сергей Лавров провёл ежегодную пресс-конференцию в Москве и на пальцах показал основу российской внешней политики. Теоретически должно дойти и до тех, кто всё ещё верит в миф о том, что с Москвой можно договориться по украинскому вопросу.

В российском зазеркалье давно известно, что все, кто за Единую Украину – преступники, и эта «аксиома» хорошо была отработана во время войны за Донбасс.

«Да, международно-правовые документы важны, но ...», - в этой фразе главного российского дипломата кроется истинная ценность подписанных с Россией документов. Под это «но» можно подтянуть любое действие или решение. Если что-то не нравится и сильно хочется на кого-то напасть, всегда можно использовать российское «но» и отправить российскую армию, предварительно назвав ее «зелёными человечками». Это «но» может мутировать вместе с позицией российского государства, которое является хозяином своего слова: может дать его, а может в любой момент и забрать. Еще год назад Лавров убеждал себя и других, что Россия не нарушала на Будапештский меморандум, потому что не сбросила на свободные украинские города ядерныйе бомбы. Сейчас же выяснилось, что позиция РФ снова поменялась, и, по новой версии, это Украина нарушила документ о гарантиях своей территориальной целостности, допустив Майдан.

Всё логично: виновата всегда жертва, «которая шла в короткой юбке», ведь Россию вынудили осуществить насилие. Сергей Викторович красочно рассказывает западным журналистам, что 21 февраля 2014 года была достигнуто соглашение между действующим президентом Виктором Януковичем (сбежавшим впоследствии в Россию) и оппозицией, при содействии глав МИД Германии, Польши и Франции, но оно «было разорвано», а те, кто от ЕС подписали это соглашение, «обманули украинский народ». Понятно, что Запад – очень подлый. На вопрос, почему же тогда медаль Минобороны РФ за захват Крыма датирована 20 февраля 2014 года, когда Майдан еще не победил и «легитимный» оставался в Киеве, ответ на уровне детского сада: это – «техническое недоразумение».

По версии Лаврова, тысячи людей, которые вышли к Верховному Совету АРК 26 февраля 2016 являлись не кем иным, как правосеками и ваххабитами (кремлевский привет всем крымским татарам). Тут всё логично, ведь в российском зазеркалье давно известно, что все, кто за Единую Украину – преступники, и эта «аксиома» хорошо была отработана во время войны за Донбасс.

В Кремле, очевидно, думают, что «всех переиграли»

Лаврова спрашивают, как же Большой договор между Москвой и Киевом, гарантирующий территориальную целостность Украины? – Ответ – прекрасен: «для меня этот вопрос далеко не актуален». Действительно, о чём можно говорить, если на его обратной стороне подписали приказ о вторжении в Украину. Но дальше – веселее. «Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины» в границах «после воссоединения Крыма с РФ», настаивает Сергей Викторович. То есть вроде как озвучивается мысль, что оккупированный Донбасс – это Украина, но Россия его не отдаст, хотя и предлагает поговорить об этом.

Если на прошлой неделе Владимир Путин размышлял, что после «решения вопросов на Донбассе» «будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом», то сегодня глава МИД РФ уточнил позицию своего начальника: этого, скорее всего, не произойдет никогда. Потому как Кремль будет продолжать носиться со своими бандитами из «молодых республик», улыбаться и рассказывать всем, что именно с ними нужно о чем-то договариваться. В Кремле, очевидно, думают, что «всех переиграли», когда отправляют вести беседы со своими тенями, контролирующими Донбасс. Это очень удобно – при любой непонятной ситуации по-детски делать вид «нас там нет». Мол, хотите миротворцев ООН – договаривайтесь с российскими боевиками, хоть эти лица и есть продолжение Кремля. Уже сейчас ясно, что шансы на появление миротворцев ООН призрачны, так как Москва хочет продолжать единолично контролировать регион, выставляя его на геополитические торги с Западом.

Торг с новой силой уже начался в этом году. Не просто так Сергей Викторович говорит, что Запад слишком много и «искусственно» уделяет внимание конфликту в Украине, а война на Донбассе такого внимания «не заслуживает». Москве хотелось бы, чтоб о ее преступлениях в Украине забыли, простили и сделали вид, что ничего не случилось. Подумаешь, погибло 10 тысяч граждан Украины, а миллионы были вынуждены бежать от ужасов российского вторжения – Россию-то ведь вынудили…

Роман Цимбалюк, Москва