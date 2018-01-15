В аннексировавшей Крым России заявили об "уважении" территориальной целостности Украины

Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что Россия продолжает «уважать» территориальную целостность Украины после аннексии Крыма, вопрос пересмотра «Большого договора» неактуален.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, будет ли Россия пролонгировать «Большой договор» между Украиной и РФ, где Москва гарантирует территориальную целостность Украины, в том числе Крым в составе украинского государства.

«Наш депутат Константин Затулин эту тему затронул и обратил внимание, что одна из ключевых статей этого договора о взаимном уважении территориальной целостности России и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, в результате которого они стали независимыми и добровольно присоединились к РФ», - сказал Лавров.

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«Для меня этот вопрос далеко неактуален. Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, воссоединения Крыма с РФ», - подчеркнул он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной — соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Согласно договору, обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.