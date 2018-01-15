В Кремле назвали "недоразумением" выдачу Минобороны РФ медалей за захват Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что медаль Минобороны РФ за захват Крыма датирована 20 февраля 2014 года, когда в Киеве еще руководил бывший президент Украины Виктор Янукович, из-за «технического недоразумения».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

«Насчет медали за возвращение Крыма – я не видел этой медали, думаю, что это просто техническое недоразумение», - сказал Лавров.

При этом он в очередной раз заявил, что «неуважение к международному праву продемонстрировали те, кто поддерживал Майдан».

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Лавров подчеркнул, что 21 февраля 2014 года была достигнута договорённость между действующим президентом Януковичем и оппозицией при содействии глав МИД Германии, Польши и Франции, но оно «было разорвано», а те, кто от ЕС подписали это соглашение – «обманули украинский народ».

Также Лавров объявил, что 26 февраля силы "Правого сектора" и " вахабиты" Хизб ут-Тахрир санкционировали применение силы для штурма Верховного Совета Крыма, после чего "начались все процессы" и стало понятно, что "с этими властями ничего общего у крымчан быть не может".

По его словам, "это нарушение международного права, включая Будапештский меморандум, где Украина обязалась не поддерживать ксенофобских настроений".

После захвата Крыма Минобороны России начало награждать российских оккупантов медалью «за возвращение Крыма», где указано, что операция проводилась с 20 февраля 2014 года по 18 марта 2014 года.