Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Запад делает конфликт в Украине искусственно более «масштабным, чем он заслуживает».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

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«Украина – это тема, наверное, достаточно искусственно становиться гораздо более масштабной или делается более масштабной, чем она заслуживает и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом в целом», - заявил Лавров.

«Считаю такой подход ошибочным - абсолютно политизированным. Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис противостояния между «авторитарной Россией» и «либеральным Западом», а сконцентрировались бы на том, что записано в Минских договорённостях - там все предельно ясно и предельно четко написано и двойному толкованию не подлежит, тогда бы кризис был давно урегулирован, потому, что это означало бы отказ идиологизированной трактовки как имеющей глобальной значение между Россией и Западом», - подчеркнул глава российского МИД.

По его словам, это позволило бы западным коллегам отойти «от бездумной и безоглядной» поддержки Украины на «срыв» Минских соглашений.