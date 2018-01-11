В 2018 году антикоррупционный суд в Украине не будет создан - эксперт

В 2018 году Антикоррупционный суд в Украине не будет создан.

Об этом заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что «мы не будем иметь антикоррупционного суда в 2018 году - это уже гарантированно». По его словам, на этой сессии президентский законопроект едва ли будет включен в повестку дня и рассмотрен (до конца текущей сессии осталась одна сессионная неделя - с 16 по 19 января, а следующая сессия начнется уже 6 февраля - УНИАН).

«В Верховной Раде около 10 депутатов, которые уже находятся в юрисдикции этого суда в будущем, и они вряд ли проголосуют», - сказал эксперт.

Юрчишин отметил, что президентский законопроект об антикоррупционном суде несовершенен и «дискутировать по нему можно еще полтора года, и это как раз время до проведения президентских выборов - где-то в районе президентских выборов теоретически можно было бы ожидать принятия этого закона, но тут один нюанс - кто же в парламенте будет давать козырь президенту на выборы».

Также Юрчишин отметил, что «в парламенте очень много людей, не заинтересованных в его (антикоррупционного суда - УНИАН) запуске, или заинтересованы в запуске контролируемого антикоррупционного суда, поэтому мы можем получить законопроект, примерно, как сейчас, с укрупнением судов, когда просто переименуют какой-нибудь суд в антикоррупционный, и таким образом будет создан у нас очередной антикоррупционный суд, который не будет иметь под собой никаких механизмов». Он отметил, что отдельные положения президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) не отвечают рекомендациям Венецианской комиссии.

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«Сейчас выглядит ситуация очень и очень бесперспективно», - считает эксперт. При этом он отметил, что ситуацию можно изменить, если будет консолидированная позиция общества по этому вопросу, если будет постоянное внимание СМИ к этой теме, если будет международное давление, то тогда законопроект может быть лучшим.

На пресс-конференции директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина обнародовала данные общенационального исследования, совместно с социологической службой Центра Разумкова проведенного с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Она отметила, что большинство опрошенных готовы доверить формирование специального антикоррупционного суда двум инстанциям - представителям антикоррупционных общественных организаций (41,7%) и экспертам из западных стран (40,6%). В то же время готовы поручить это дело только 9,9% опрошенных депутатам Верховной Рады, 9,7% - судьям от органов судебного самоуправления, 5,8% - представителям президента. При ответе на этот вопрос можно было выбирать один и более вариантов. Затруднились ответить на этот вопрос 27,1%.

Директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк отметил, что президентский законопроект имеет много позитивных положений. Он добавил, что «есть два недостатка - первый, он опоздал на полтора года, а второй, чья-то рука в уже написанный текст внесла некоторые правки», которыми введен ряд неприемлемых положений. По его словам, в законопроекте среди критериев для кандидатов в судьи есть такие, которые можно по-разному трактовать. Он сказал, что в качестве примера можно провести параллель с конкурсом красоты, где определены параметры, где претендентки должны «быть блондинками с черными глазами, ростом 180 см, с высшим юридическим образованием и еще в них должна быть какая-то загадка». Эксперт отметил, что когда затем они предстают перед комиссией, то того, кого не хотят допустить на должность, отсеивают по принципу «отсутствия загадки».

Хавронюк отметил, что законопроектом предусмотрено, что общественный совет международных экспертов проверяет кандидатов, но на сегодняшний день еще нет определения, сколько должно быть судей Высшего антикоррупционного суда, потому что это предполагается определить другим законом, которого еще не существует. «Сейчас мы будем много месяцев заниматься отбором кандидатов в судьи, но не знаем, в каком количестве», - добавил эксперт. По его словам, согласно законопроекту, масштабная работа общественного совета по подбору кандидатов может быть отменена Высшей квалификационной комиссией судей Украины и без каких-либо четких мотивов. Он отметил, что согласно законопроекту международные эксперты должны работать на безвозмездной основе, в связи с чем возникает вопрос, как привлечь к двухлетней работе иностранных высококвалифицированных экспертов.

Хавронюк отметил, что законопроект выписан так, чтобы «завалить» новый суд делами, поскольку другие суды должны передать в Антикоррупционный суд дела, касающиеся коррупционных действий, по которым уже начали производство. «Таким образом в ручном режиме можно сделать такую ситуацию, чтобы завалить этот новый суд тысячами мелких дел, которые формально подходят под его юрисдикцию, и не дать ему никакой возможности начать рассмотрение серьезных топ-дел о коррупции», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.