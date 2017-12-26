Обнародован проект закона Порошенко об Антикоррупционном суде

Обнародован текст проекта закона о Высшем антикоррупционном суде, поданного в Верховную Раду Президентом Украины Петром Порошенко.

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С документом можно ознакомиться на странице законопроекта на официальном сайте парламента.

В материалах законопроекте отмечается, что этот документ определяет принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности.

Также законопроектом предусматривается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины.

«При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах - должностей антикоррупционных судей или на местах - следственных судей по антикоррупционным уголовным производствам, учитывая возможную загруженность и риск влияния региональных элит. Поэтому законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах», - говорится в материалах проекта закона.

Отмечается также, что принятие закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" потребует внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "О судоустройстве и статусе судей Украины", "О Высшем совете правосудия".

Кроме того, сейчас документом определено, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суде как первоочередной.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорое создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

22 декабря президент Украины Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.