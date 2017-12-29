Волкер заверил, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что США не признают захвата Крыма Россией.

Об этом он заявил в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы хотим видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины вне зависимости от национальности, этнической принадлежности или религии. И на более фундаментальном уровне, как много раз заявлял президент Трамп, мы хотим мира", - сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, чего добивается администрация президента США в отношении Украины.

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На вопрос о статусе Крыма, спецпредставитель Госдепартамента США ответил: "Мы не признаем захвата Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои... С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что в 2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять.