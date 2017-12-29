Волкер рассказал, когда США могут снять с РФ часть санкций

США готовы частично снять санкции против России после реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - добавил Уокер.

При этом Волкер отметил, что европейские и американские санкции против России относятся к разным категориям.

В частности, есть санкции за аннексию Крыма, вторжение на Донбасс, ограничения в рамках закона Магнитского и за вмешательство в выборы президента США.