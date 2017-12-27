43 человека, которых должны были передать боевикам, не приехали на обмен

43 человека, которые должны были быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Об этом Громадському сообщила Уполномоченная Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Читайте такжеПоявились первые фото с обмена пленными в Донецкой областиТакже есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Как сообщал УНИАН, примерно в 14:00 в Донецкой области начался обмен заложниками.