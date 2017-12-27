43 человека, которых должны были передать боевикам, не приехали на обмен
Из тех, кто приехал, около 15 человек отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию.
43 человека, которые должны были быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Об этом Громадському сообщила Уполномоченная Рады по правам человека Валерия Лутковская.
Читайте такжеПоявились первые фото с обмена пленными в Донецкой областиТакже есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.
Как сообщал УНИАН, примерно в 14:00 в Донецкой области начался обмен заложниками.