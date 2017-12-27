Большой обмен пленными на Донбассе: люди из списков боевиков отказываются возвращаться в "ЛНР" и "ДНР" (видео)

13:41, 27 декабря 2017
Война
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Украинская сторона покажет боевикам, что привезли всех людей по их запросу, однако насильно их террористам никто отдавать не будет.

По крайней мере 10-15 человек хотят отказаться от обмена / фото InsideDonetsk

Минимум 10-15 человек, которых привезли на обмен на украинских военных, находящихся в заложниках у террористов "Л/ДНР", планируют объявить об отказе переходить на оккупированную территорию уже во время самого обмена.

На пункт назначения возле КПП "Майорск" уже прибыло около десяти автобусов с людьми, которых планируют обменять на украинских заложников, передает ТСН.

Журналисту удалось пообщаться с тремя из них. Так, среди них есть человек, которого обвиняют в событиях 2 мая в Одессе. Он находится под домашним арестом. Говорит, что откажется от обмена, вернется в Одессу и будет сидеть под домашним арестом, будет продолжать судиться.

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Второй мужчина, который был задержан за кражу в Харькове, заявил, что вообще не понимает, как попал в эти списки боевиков.

Еще один парень не признался, но намекнул, что около полугода находился на оккупированной территории в рядах незаконных вооруженных формирований. Когда он вернулся на подконтрольную Украине территорию, его задержали и приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас он уже отбывает срок.

Мужчина говорит, что вернется назад в украинскую тюрьму, "чтобы отсидеть и быть чистым перед законом". "Лучше в тюрьме, чем на обмен", - добавил он.

Как сообщили журналисту мужчины, среди них есть еще по крайней мере 10-15 человек, которые хотят отказаться от обмена. То есть их покажут боевикам, что их привезли. Потом они подпишут определенные документы, они приехали на обмен, но обмениваться не желают.

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