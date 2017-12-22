Решением о летальном оружии Трамп напомнил Путину о проигрыше в "холодной войне" – сенатор США

Сенатор США от республиканцев Том Коттон считает решение о предоставлении Украине летального оружия напоминанием Путину о проигрыше в Холодной войне.

"Этим решением администрация Трампа напоминает Владимиру Путину и его сообщникам о том, что они проиграли в Холодной войне и мы не потерпим запугивания нашего друга – Украины", – заявил Коттон, комментируя решение администрации Трампа об одобрении лицензий на продажу летального оружия Украине, передает Голос Америки.

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Он также подчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы.

"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", - говорится в его заявлении.

Ранее наблюдатели отмечали, что хотя официального эмбарго на поставки оружия в Украины не существовало, фактически администрация Обамы заняла выжидательную позицию по поставкам мощного оружия, что многие расценили как фактическое эмбарго.

"Предыдущая администрация принципиально решила не отправлять оружие, хотя формально говоря – администрация не приняла никакого решения. Так что эта позиция стала фактическим эмбарго”, - отмечал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Карпентер.