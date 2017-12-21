"Летальное эмбарго для Украины снято. Ждем Джавелины" - в США прокомментировали решение Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые решил одобрить предоставление летального военного оборудования Украине. Об этом заявил сенатор Роб Портман, комментируя одобрение США лицензий на продажу летального оружия Украине, передает Голос Америки.

Читайте также"Джавелины" Украине теперь официально сможет продавать КанадаЗаконодатель подчеркнул, что решение прекращает фактическое эмбарго на поставки летального оружия Украине, введенное во времена предыдущего президента Барака Обамы.

"Это решение, хотя и давно назревшее, закончит фактическое эмбарго администрации Обамы против Украины и предоставит Украине доступ к инструментам, в которых она нуждается, чтобы себя защитить", - подчеркнул он.

"Предоставление летального оборудования Украине направит четкий сигнал о том, что Америка поддерживает народ Украины в почти четырехлетней борьбе за демократию, процветание и независимость Украины перед лицом российской агрессии", - подчеркнул он.

Сенатор Портман выразил надежду на расширение помощи Украине уже на правительственном уровне. "Будучи соучредителем и сопредседателем группы поддержки Украины в Сенате и автором нескольких законодательных положений, включая предоставление летальной помощи и создание Инициативы по помощи Украине, я надеюсь, что принятое решение откроет дверь для полного воплощения законодательства, принятого обеими партиями, которое поможет украинцам защититься от российской агрессии", - подчеркнул он.

Одобрение лицензий открывает путь и к поставке "Джавелинов", убежден бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер. "Ружья, одобренные для коммерческой продажи не "Джавелины", которые все ожидали, но, по меньшей мере, искусственный Рубикон в отношении летального оружия перейден и, надеюсь, что придут и "Джавелины" (возможно без огласки?), - отметил Карпентер в "Твиттере".

Ряд конгрессменов США подчеркнули, что решение о предоставлении оружия Украине давно назревший.

"Решение давно назревшее и Конгресс поддерживает его уже годами. Давно пора Украине получить необходимые ресурсы и оружие, чтобы защититься от российской агрессии", - заявил конгрессмен Адам Кинзингер в "Твиттере".

"Это - замечательный и давно назревший шаг, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии". Так отреагировал конгрессмен Майк Геллегер на решение Трампа.