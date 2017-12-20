"Комедийный случай": Холодницкий рассказал, почему сняли арест с имущества сына Авакова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает странным, но законным решение суда о снятии ареста с имущества сына сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По его словам, вчера по делу Авакова-младшего суд отменил арест имущества из-за того, что в апелляционный суд не поступил журнал судебного заседания, который суд первой инстанции обязан предоставить.

"Хотя ни прокуратура, ни следствие никакого отношения к составлению журнала судебного заседания не имеют", - сказал Холодницкий.

В то же время руководитель САП подчеркнул, что непредоставление такого журнала действительно является "законным основанием для отмены определения суда первой инстанции".

Холодницьикий отметил, что это первый раз в практике произошел "такой комедийный случай, когда журнал не был предоставлен судом".

Читайте такжеСуд не изменил меру пресечения сыну Авакова (видео)

"Мне это решение странное, но оно законное", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналистов,было ли это сделано специально, Холодницкий ответил: "Давайте не гадать на кофейной гуще".

"Мы решение суда получили и нравится оно нам или нет, но мы его будем выполнять", - добавил он.

Он отметил, что ни одного утверждения адвокатов суд не поддержал, а основание было только одно для отмены решения суда - это отсутствие журнала судебного заседания, который изготавливается и направляется исключительно судом.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.