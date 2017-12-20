"Комедийный случай": Холодницкий рассказал, почему сняли арест с имущества сына Авакова

17:43, 20 декабря 2017
Политика
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Суд отменил арест имущества из-за того, что в апелляционный суд не поступил журнал судебного заседания, который суд первой инстанции обязан предоставить.

Руководитель САП подчеркнул, что непредоставление такого журнала действительно является

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает странным, но законным решение суда о снятии ареста с имущества сына сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По его словам, вчера по делу Авакова-младшего суд отменил арест имущества из-за того, что в апелляционный суд не поступил журнал судебного заседания, который суд первой инстанции обязан предоставить.

"Хотя ни прокуратура, ни следствие никакого отношения к составлению журнала судебного заседания не имеют", - сказал Холодницкий.

В то же время руководитель САП подчеркнул, что непредоставление такого журнала действительно является "законным основанием для отмены определения суда первой инстанции".

Холодницьикий отметил, что это первый раз в практике произошел "такой комедийный случай, когда журнал не был предоставлен судом".

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"Мне это решение странное, но оно законное", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналистов,было ли это сделано специально, Холодницкий ответил: "Давайте не гадать на кофейной гуще".

"Мы решение суда получили и нравится оно нам или нет, но мы его будем выполнять", - добавил он.

Он отметил, что ни одного утверждения адвокатов суд не поддержал, а основание было только одно для отмены решения суда - это отсутствие журнала судебного заседания, который изготавливается и направляется исключительно судом.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.

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