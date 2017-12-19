Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Апелляционную жалобу представителя собственника имущества - адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от ... ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, наложен арест на имущество, находящееся в собственности Авакова, 1988 года рождения, ...отменить", - постановил судья.

Таким образом суд снял арест с имущества сына Авакова: трех машиномест в подземном паркинге, а также с квартиры по адресу г. Киев ул. Протасов Яр, 8 и квартиры в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

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"Постановить новое постановление, которым назначить судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полное зачитывание решения суда состоится 26 декабря в 16 час 16 мин", - объявил судья в зале судебного заседания.

Кроме того, прокурор Александр Снегирев рассказал, что Апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство по делу сына Авакова. По словам прокурора, санкция статьи предусматривает конфискацию. Снегирев не смог ответить на вопрос о том, когда состоится рассмотрение дела по существу.

Ранее сообщалось, что 31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн, но 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

3 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронных браслетов для исполнения решения суда в отношении сына Авакова нет. Однако позже Аваков-младший сообщил, что ему все же надели электронный браслет.