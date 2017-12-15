Председательство в ОЧЭС с 1 января перейдет от Украины к Армении - МИД

Армения с 1 января 2018 года начнет председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества после полугодового председательства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Продолжающаяся российская агрессия препятствует развитию экономического сотрудничества в регионе Черного моря», - заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время 37-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС, которое состоялось в Киеве 15 декабря 2017 года в завершение полугодового председательства Украины в этой организации.

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Участники мероприятия высоко оценили итоги председательства Украины и заверили в их намерениях придерживаться норм и принципов международного права в развитии экономического сотрудничества в рамках ОЧЭС, которое должно базироваться на уважении территориальной целостности и суверенитета стран в их международно признанных границах.

Заседание завершилось торжественной передачей председательства в ОЧЭС армянской стороне, которое начнется с 1 января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Боднар заявил, что российская агрессия в Украине негативно повлияла на сотрудничество в рамках ОЧЭС.

Также он сказал, что позиция Украины относительно незаконности сооружения Россией моста через Керченский пролив в оккупированный ею Крым не находит поддержки в Организации.