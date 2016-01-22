Украинская делегация совершила демарш из-за председательства России в ОЧЭС

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар на своей странице в соцсети. "Среди прочего отмечено, что путем оккупации Крыма Россия нарушила как международное право, территориальную целостность Украины, так и основополагающий принцип ОЧЭС относительно преобразования Черноморского региона в регион мира, стабильности и процветания", - написал он.

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По словам украинского дипломата, позицию Украины поддержал ряд государств-членов ОЧЭС.

"Агрессивная политика России стоит на пути развития экономического сотрудничества в различных сферах многостороннего взаимодействия", - отметил Василий Боднар.