В оккупированном Крыму активиста Дегерменджи из СИЗО отправили в реанимацию - адвокат

11:24, 14 декабря 2017
Политика
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В случае болезни из СИЗО оккупированного Симферополя можно попасть только в реанимацию, утверждает адвокат крымскотатарского активиста Дегерменджи.

По словам врачей, состояние Дегерменджі крайне тяжелое / Фото ru.krymr.com

Крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи, которого оккупанты обвиняют в вымогательстве и которого держат в СИЗО, попал в реанимацию. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

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«По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся», - написал адвокат. Он добавил, что, в случае болезни, из СИЗО города Симферополя можно попасть только в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар, среди которых Дегерменджи. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции. Задержанных арестованы на 2 месяца.

12 декабря Семедляев сообщил, что Дегерменджи, которого поместили в СИЗО, необходима неотложная медицинская помощь, он в тяжелом состоянии. У активиста астма, он инвалид третьей группы.

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Теги: #репрессии в Крыму#Бекир Дегерменджи#политзаключенные в Крыму