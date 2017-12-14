В оккупированном Крыму активиста Дегерменджи из СИЗО отправили в реанимацию - адвокат

Крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи, которого оккупанты обвиняют в вымогательстве и которого держат в СИЗО, попал в реанимацию. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

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«По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся», - написал адвокат. Он добавил, что, в случае болезни, из СИЗО города Симферополя можно попасть только в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар, среди которых Дегерменджи. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции. Задержанных арестованы на 2 месяца.

12 декабря Семедляев сообщил, что Дегерменджи, которого поместили в СИЗО, необходима неотложная медицинская помощь, он в тяжелом состоянии. У активиста астма, он инвалид третьей группы.